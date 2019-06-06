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К Бари Алибасову в палату не пускают даже жену Лидию Федосееву-Шукшину

Бари Алибасов отмечает сегодня, 6 июня, свой 72-й день рождения. Однако в связи со сложившимися накануне обстоятельствами праздновать ему приходится в больничной палате, куда не пускают даже супругу Лидию Федосееву-Шукшину. Состояние продюсера оценивается в настоящий момент как тяжелое.
К Бари Алибасову в палату не пускают даже жену Лидию Федосееву-Шукшину

Как сообщалось ранее, Бари Алибасов на днях по ошибке выпил средство для очистки водопроводных труб и получил серьезные ожоги внутренних органов. На данный момент он находится в сознании, но состояние его врачи оценивают как тяжелое. Ему предписан полный покой, из-за этого в палату не пускают никаких посетителей. Сам Бари Алибасов чрезвычайно расстроен этим фактом, ведь по несчастливому стечению обстоятельств он сегодня празднует свой день рождения. Очевидно, ему придется получить поздравления уже после того, как его здоровье улучшится.
К Бари Алибасову в палату не пускают даже жену Лидию Федосееву-Шукшину

Медики утверждают, что в данный момент жизнь продюсера вне опасности. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы он поскорее вернулся к обычной жизни. В настоящее время Бари Алибасов принимает обезболивающие препараты, а в выходные врачи решат вопрос о необходимости оперативного вмешательства.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:58

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