К Бари Алибасову в палату не пускают даже жену Лидию Федосееву-Шукшину
Бари Алибасов отмечает сегодня, 6 июня, свой 72-й день рождения. Однако в связи со сложившимися накануне обстоятельствами праздновать ему приходится в больничной палате, куда не пускают даже супругу Лидию Федосееву-Шукшину. Состояние продюсера оценивается в настоящий момент как тяжелое.
Как сообщалось ранее, Бари Алибасов на днях по ошибке выпил средство для очистки водопроводных труб и получил серьезные ожоги внутренних органов. На данный момент он находится в сознании, но состояние его врачи оценивают как тяжелое. Ему предписан полный покой, из-за этого в палату не пускают никаких посетителей. Сам Бари Алибасов чрезвычайно расстроен этим фактом, ведь по несчастливому стечению обстоятельств он сегодня празднует свой день рождения. Очевидно, ему придется получить поздравления уже после того, как его здоровье улучшится.
Медики утверждают, что в данный момент жизнь продюсера вне опасности. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы он поскорее вернулся к обычной жизни. В настоящее время Бари Алибасов принимает обезболивающие препараты, а в выходные врачи решат вопрос о необходимости оперативного вмешательства.
Как сообщалось ранее, Бари Алибасов на днях по ошибке выпил средство для очистки водопроводных труб и получил серьезные ожоги внутренних органов. На данный момент он находится в сознании, но состояние его врачи оценивают как тяжелое. Ему предписан полный покой, из-за этого в палату не пускают никаких посетителей. Сам Бари Алибасов чрезвычайно расстроен этим фактом, ведь по несчастливому стечению обстоятельств он сегодня празднует свой день рождения. Очевидно, ему придется получить поздравления уже после того, как его здоровье улучшится.
Медики утверждают, что в данный момент жизнь продюсера вне опасности. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы он поскорее вернулся к обычной жизни. В настоящее время Бари Алибасов принимает обезболивающие препараты, а в выходные врачи решат вопрос о необходимости оперативного вмешательства.
ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:58