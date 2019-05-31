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Игорь Николаев поздравил экс-супругу Наташу Королёву с днём рождения

Композитор и певец Игорь Николаев на своей Instagram-странице адресовал экс-супруге Наташе Королёвой поздравление с днём рождения. 31 мая артистке исполнилось 46 лет.
Игорь Николаев поздравил экс-супругу Наташу Королёву с днём рождения

Игорь Николаев пожелал Наташе Королёвой и членам её семьи здоровья и счастья. Музыкант выразил уверенность, что подготовленный певицей сольный концерт в честь дня рождения окажется «фееричным».

Instagram-пост Игорь Николаев сопроводил фрагментом видеозаписи с выступления экс-супруги, на кадрах которой артистка исполняет песню «Прощайте, детские мечты». Данная музкомпозиция была написана композитором специально для Наташи Королёвой в 1999 году. На тот момент знаменитости состояли в браке.

Именинница отреагировала на поздравление бывшего мужа, оставив на его Instagram-странице комментарий. Исполнительница поблагодарила Игоря Николаева за добрые слова и за те песни, которые он писал для неё.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:30

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