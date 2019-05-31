Наташа Королёва в розовом парике исполнила эротический танец в честь своего 46-летия

Наташа Королёва станцевала под собственное исполнение без аккомпанемента песни о принцах, которые, так или иначе, со временем состариваются, а она же, наоборот, с возрастом становится только краше и выбирает одежду модных брендов. Под конец пения знаменитость расстегнула пиджак и обнажила стройные ноги.В комментариях поклонники Наташи Королёвой отметили, что выглядит она сногсшибательно даже в 46-летнем возрасте, и адресовали ей в день рождения множество хороших слов.