АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изменения в иммунных генах могут указывать на риск детской астмы из-за отцовского курения
EUR 72.42 USD 65.06
Курс валют на 31.05.2019

Наташа Королёва в розовом парике исполнила эротический танец в честь своего 46-летия

Эстрадная исполнительница Наташа Королёва в розовом парике и пиджаке ярко-салатового цвета исполнила эротический танец в честь своего дня рождения. 31 мая артистка празднует 46-летие.
Наташа Королёва в розовом парике исполнила эротический танец в честь своего 46-летия

Наташа Королёва станцевала под собственное исполнение без аккомпанемента песни о принцах, которые, так или иначе, со временем состариваются, а она же, наоборот, с возрастом становится только краше и выбирает одежду модных брендов. Под конец пения знаменитость расстегнула пиджак и обнажила стройные ноги.

В комментариях поклонники Наташи Королёвой отметили, что выглядит она сногсшибательно даже в 46-летнем возрасте, и адресовали ей в день рождения множество хороших слов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Великобритании боль в боку обернулась
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко стала
Эксперты назвали заболевания,
Катерина Шпица сфотографировалась в
На орбиту вывели мощнейший российский
Джоан Роулинг анонсировала четыре новые
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон снова
Компания Infiniti заявила о прекращении
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
Наташа Королёва в розовом парике
Над горой Браун в Северной Каролине
Антон Шоки оскорбил Анастасию Балинскую
Участница «Дома-2» Майя Донцова решила
Роструд призвал работодателей сокращать
Гоша Куценко рассказал об обещании себе
Компания HP представила принтер,
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался,
"Без денег мужей ничего из себя не
Samsung Galaxy Note 10 сохранит
Британский историк предвидит раскол
"Кто вы такие, чтобы рассуждать?!":
Названы основные причины появления в
Телеведущая Малаика Арора попала под
Шпагат Анастасии Волочковой признал
Медики рассказали, как защититься от
Ксения Бородина уверена, что Ольга
Папарацци сфотографировали Кита
Минздрав поддержал запрет курения
Ольга Бузова призналась Тимуру
Кристина Агилера снялась в откровенной
Просмотреть все новости