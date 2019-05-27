Лиза Триандафилиди извинилась перед родителями Лены Хроминой

«Но при этом Елена должна понимать, что называя 80% участниц проекта девушками легкого поведения, она ставит под удар и нас», - подчеркнула Елизавета в беседе с репортерами.

«Чтобы закончить разводить грязь, я извиняюсь перед родителями Лены и выхожу из конфликта», - заявила звезда «Дома-2».



