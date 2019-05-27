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Лиза Триандафилиди извинилась перед родителями Лены Хроминой

Экс-участница телестройки «Дом-2» Елизавета Триандафилиди извинилась перед родственниками своей бывшей коллеги Елены Хроминой. Как оказалось, длинноволосая красавица решила выйти из сложившейся конфликтной ситуации мирным путем.

Лиза Триандафилиди извинилась перед родителями Лены Хроминой

Не так давно Елена опубликовала в личном микроблоге пост, в котором заявила, что дает Лизе и Марии Кохно последний шанс для того, чтобы публично извиниться перед ней. По словам блондинки, в противном случае она намерена подать в суд на девушек за клевету.

Триандафилиди довольно быстро отреагировала на пост Хроминой и поспешила принести родителям Елены извинения за свои слова. Выяснилось, что на днях Елизавета обратилась к журналистам, которых попросила разместись ее обращение к родственникам Елены.

По словам молодой мамочки, она приносит извинения семье своей бывшей коллеги по съемочной площадке за то, что создала подозрительную ситуацию в ее родном городе, среди ее знакомых, а также в ее семье.

«Но при этом Елена должна понимать, что называя 80% участниц проекта девушками легкого поведения, она ставит под удар и нас», - подчеркнула Елизавета в беседе с репортерами.


Лиза Триандафилиди извинилась перед родителями Лены Хроминой

Триандафилиди указала на то, что из-за нелицеприятных высказываний Хроминой родители, семьи и дети тех самых 80% девушек тоже попадают под критику недоброжелателей.

«Чтобы закончить разводить грязь, я извиняюсь перед родителями Лены и выхожу из конфликта», - заявила звезда «Дома-2».

К слову, также Лиза отметила, что не намерена больше никого обсуждать в Сети и впредь, сообщает Dom2Life.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39

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