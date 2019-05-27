Лиза Триандафилиди извинилась перед родителями Лены Хроминой
Экс-участница телестройки «Дом-2» Елизавета Триандафилиди извинилась перед родственниками своей бывшей коллеги Елены Хроминой. Как оказалось, длинноволосая красавица решила выйти из сложившейся конфликтной ситуации мирным путем.
Не так давно Елена опубликовала в личном микроблоге пост, в котором заявила, что дает Лизе и Марии Кохно последний шанс для того, чтобы публично извиниться перед ней. По словам блондинки, в противном случае она намерена подать в суд на девушек за клевету.
Триандафилиди довольно быстро отреагировала на пост Хроминой и поспешила принести родителям Елены извинения за свои слова. Выяснилось, что на днях Елизавета обратилась к журналистам, которых попросила разместись ее обращение к родственникам Елены.
По словам молодой мамочки, она приносит извинения семье своей бывшей коллеги по съемочной площадке за то, что создала подозрительную ситуацию в ее родном городе, среди ее знакомых, а также в ее семье.
Триандафилиди указала на то, что из-за нелицеприятных высказываний Хроминой родители, семьи и дети тех самых 80% девушек тоже попадают под критику недоброжелателей.
К слову, также Лиза отметила, что не намерена больше никого обсуждать в Сети и впредь, сообщает Dom2Life.
Не так давно Елена опубликовала в личном микроблоге пост, в котором заявила, что дает Лизе и Марии Кохно последний шанс для того, чтобы публично извиниться перед ней. По словам блондинки, в противном случае она намерена подать в суд на девушек за клевету.
Триандафилиди довольно быстро отреагировала на пост Хроминой и поспешила принести родителям Елены извинения за свои слова. Выяснилось, что на днях Елизавета обратилась к журналистам, которых попросила разместись ее обращение к родственникам Елены.
По словам молодой мамочки, она приносит извинения семье своей бывшей коллеги по съемочной площадке за то, что создала подозрительную ситуацию в ее родном городе, среди ее знакомых, а также в ее семье.
«Но при этом Елена должна понимать, что называя 80% участниц проекта девушками легкого поведения, она ставит под удар и нас», - подчеркнула Елизавета в беседе с репортерами.
Триандафилиди указала на то, что из-за нелицеприятных высказываний Хроминой родители, семьи и дети тех самых 80% девушек тоже попадают под критику недоброжелателей.
«Чтобы закончить разводить грязь, я извиняюсь перед родителями Лены и выхожу из конфликта», - заявила звезда «Дома-2».
К слову, также Лиза отметила, что не намерена больше никого обсуждать в Сети и впредь, сообщает Dom2Life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39