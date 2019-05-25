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Звезда «Дома-2» Лена Хромина требует извинений от Маши Кохно и Лизы Триандафилиди за клевету

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Елена Хромина требует извинений от Марии Кохно и Елизаветы Триандафилиди за клевету. По словам экс-возлюбленной Саймона Марданшина, она дает девушкам «последний шанс».

Звезда «Дома-2» Лена Хромина требует извинений от Маши Кохно и Лизы Триандафилиди за клевету

Не так давно в социальных сетях начала распространяться информация о том, что Хромина назвала Кохно и Триандафилиди, а также других экс-героинь реалити-шоу «Дом-2» девушками легкого поведения. После подобных сообщений, Мария и Елизавета принялись рассказывать шокирующие истории про Елену.

К примеру, недавно Триандафилиди заявила, что у Хроминой была интимная связь с отчимом, а Кохно отметила, что ее бывшая приятельница домогалась некоторых участниц телешоу «Дом-2».

Нужно сказать, что заявления Лизы и Марии тут же дошли к Лене, которая поспешила опубликовать у себя на страничке в Instagram пост, где указывает на то, что дает девушкам «последний шанс». По словам блондинки, она буквально требует от Триандафилиди и Кохно, чтобы те принесли ей и ее семье публичные извинения.

Звезда «Дома-2» Лена Хромина требует извинений от Маши Кохно и Лизы Триандафилиди за клевету

Отметим, что многие подписчики Елены заняли сторону Марии и Елизаветы, ведь, по их мнению, развела «войну» именно она. Некоторые фолловеры и вовсе заявили, чтобы Хромина наконец-таки спустилась с небес на землю, ведь ее слова про «последний шанс» выглядят весьма высокомерно.

Впрочем, замечания интернет-пользователей только насмешили звезду «Дома-2». Лена подметила, что дает шанс девушкам только потому, что у одной из них есть маленький ребенок.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:47

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