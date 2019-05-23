Папарацци сфотографировали Марго Робби в купальнике на пляже в Каннах
Папарацци сфотографировали австралийскую актрису и кинопродюсера Марго Робби во время отдыха на пляже в Каннах. На снимках артистка запечатлена в белоснежном цельном купальнике через одно плечо.
На фестиваль кино в Канны Марго Робби прибыла из-за премьеры триллера «Однажды в Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино. В нём знаменитость исполнила главную роль, её партнёрами по ленте стали такие кинозвёзды, как Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Фильм основан на реальных событиях и повествует об актрисе и модели Шэрон Тейт, супруге польско-французского режиссёра Романа Полански, которую в возрасте 26 лет жестоко убили сектанты.
В комментариях к обнародованным фотоснимкам, появившимся в Instagram, подписчики отметили, что фигура Марго Робби выглядит великолепно.
К слову, в рамках масштабного мероприятия Квентин Тарантино рассказал о причине своей поздней женитьбы.
На фестиваль кино в Канны Марго Робби прибыла из-за премьеры триллера «Однажды в Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино. В нём знаменитость исполнила главную роль, её партнёрами по ленте стали такие кинозвёзды, как Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Фильм основан на реальных событиях и повествует об актрисе и модели Шэрон Тейт, супруге польско-французского режиссёра Романа Полански, которую в возрасте 26 лет жестоко убили сектанты.
В комментариях к обнародованным фотоснимкам, появившимся в Instagram, подписчики отметили, что фигура Марго Робби выглядит великолепно.
К слову, в рамках масштабного мероприятия Квентин Тарантино рассказал о причине своей поздней женитьбы.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:26