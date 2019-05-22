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Квентин Тарантино не женился до 55 лет из-за поиска своего идеала женщины

Квентин Тарантино до 55 лет искал свой идеал женщины, и женился, лишь найдя его. Так он объяснил нежелание связывать себя узам брака до указанного возраста.
Квентин Тарантино не женился до 55 лет из-за поиска своего идеала женщины

До прошлого года актер и режиссер был холостяком, отдавая все силы киноискусству. Женился он на модели из Израиля Даниэле Пимк, с которой посетил Каннский фестиваль. Почему знаменитость до 55 лет не состоял в официальных отношениях он объяснил тем, что до того времени никак не мог встретить идеальную для себя даму сердца.

Прежде Квентин Тарантино не раз утверждал, что многим в личной жизни пожертвовал ради возможности создавать фильмы. Он обещал не жениться и заводить детей до наступления 60-летия, но такие принципы не мешали актеру встречаться с женщинами. Известны его романы с Маргарет Чо, Джули Дрейфус и другими. Любые сведения о связи с давней музой Умой Турман он постоянно отрицал, говоря, что они являются обычными друзьями.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:30

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