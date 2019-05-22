Дима Билан выразил желание отправиться на «Евровидение» в третий раз
Дима Билан в эфире Love Radio выразил желание отправиться на «Евровидение» в третий раз, причём уже в следующем году. В 2006-м певец «привёз» в Россию «серебро», а в 2008 году занял первое место.
Дима Билан добавил: у него настолько много поклонников, что его будут очень рады снова увидеть участником масштабного песенного конкурса. Для того чтобы мечта артиста о повторной победе реализовалась, организаторам «Евровидения» придётся считаться не только со зрителями, голоса которых раньше решали исход соревнования, но также и с баллами жюри от каждого государства, так как после 2008 года система голосования была изменена комитетом.
К слову, представлять страну на «Евровидении-2020» выразила желание и Ольга Бузова.
Дима Билан добавил: у него настолько много поклонников, что его будут очень рады снова увидеть участником масштабного песенного конкурса. Для того чтобы мечта артиста о повторной победе реализовалась, организаторам «Евровидения» придётся считаться не только со зрителями, голоса которых раньше решали исход соревнования, но также и с баллами жюри от каждого государства, так как после 2008 года система голосования была изменена комитетом.
К слову, представлять страну на «Евровидении-2020» выразила желание и Ольга Бузова.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:20