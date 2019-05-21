PR-агент Ольги Бузовой прокомментировал ее возможное участие в «Евровидении-2020»
Менеджер новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой – Антон Богославский прокомментировал ее возможное участие в прославленном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». По словам PR-агента, сначала Первый канал должен прислать им предложение, а уже потом поющая телеведущая будет его рассматривать.
Ни для кого не является секретом, что в прошедшую субботу, 18 мая, прошел финал известного конкурса песни «Евровидение-2019». Победителем, как известно, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade».
Стоит напомнить, что в начале текущего года, если не брать в расчет Сергея Лазарева, занявшего в конкурсе лишь третье место, претендовали на поездку на «Евровидение-2019» Ольга Бузова и Александр Панайотов. Во всяком случае, именно об этом говорили многочисленные слухи, распространяющиеся по социальным сетям.
Несмотря на то, что после финала «Евровидения-2019» прошло всего несколько дней, в Интернете уже начали активно обсуждать, кто же отправится от России на этот же конкурс в следующем году.
В Сети появилось очередное интервью с представителем восходящей певицы Ольги Бузовой, в котором он заявляет, что если артистке все-таки поступит предложение отправиться в Нидерланды на конкурс «Евровидение-2020», они обязательно его рассмотрят.
По словам Антона Богославского, его очень удивляют подобные вопросы, так как от финала этого «Евровидения» еще никто не отошел, а уже обсуждают будущее, сообщает teleprogramma.pro.
Ни для кого не является секретом, что в прошедшую субботу, 18 мая, прошел финал известного конкурса песни «Евровидение-2019». Победителем, как известно, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade».
Стоит напомнить, что в начале текущего года, если не брать в расчет Сергея Лазарева, занявшего в конкурсе лишь третье место, претендовали на поездку на «Евровидение-2019» Ольга Бузова и Александр Панайотов. Во всяком случае, именно об этом говорили многочисленные слухи, распространяющиеся по социальным сетям.
Несмотря на то, что после финала «Евровидения-2019» прошло всего несколько дней, в Интернете уже начали активно обсуждать, кто же отправится от России на этот же конкурс в следующем году.
В Сети появилось очередное интервью с представителем восходящей певицы Ольги Бузовой, в котором он заявляет, что если артистке все-таки поступит предложение отправиться в Нидерланды на конкурс «Евровидение-2020», они обязательно его рассмотрят.
По словам Антона Богославского, его очень удивляют подобные вопросы, так как от финала этого «Евровидения» еще никто не отошел, а уже обсуждают будущее, сообщает teleprogramma.pro.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:28