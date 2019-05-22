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Алена Савкина в шутку заявила, что до сих пор любит Илью Яббарова, но сына родила от Кости Иванова

Звезда телестройки «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) в шутку призналась, что по-прежнему влюблена в Илью Яббарова, однако первенца родила от бывшего героя реалити-шоу Константина Иванова. По мнению большинства пользователей Сети, экс-избранник Александры Гозиас мог бы стать для сына молодой мамочки прекрасных отцом, а для нее любящим мужчиной.

Алена Савкина в шутку заявила, что до сих пор любит Илью Яббарова, но сына родила от Кости Иванова

Не так давно стало известно, что Рапунцель-младшая провела кастинг «Дом-2» в городе Владивосток, куда она отправилась в компании своей матери Татьяны Владимировны Григоревской, а также 3-месячного сына Богдана. Известно, что администрация проекта поручила Алене отыскать в своем родном городе себе потенциального возлюбленного.

Нужно сказать, что для фолловеров стало большой неожиданностью узнать, что в том же месте, где Алена общалась с ребятами, внезапно появился Костя Иванов. Буквально сразу же о такой приятной встрече Савкина сообщила в личном микроблоге.

Алена Савкина в шутку заявила, что до сих пор любит Илью Яббарова, но сына родила от Кости Иванова

Молодая мамочка опубликовала у себя на странице в Instagram свежий Stories, на котором в шутку, в присутствии Иванова, заявляет, что именно он является настоящим отцом ее единственного наследника. Также Алена добавила, что на самом деле скрывает от поклонников свою «неземную любовь» к Илье Яббарову.

Стоит отметить, что не все подписчики Рапунцель-младшей оценили ее саркастичное высказывание. Один за другим они принялись заявлять, что Алена врет, ведь Богдан является копией Ильи. К слову, пока неизвестно, зачем на самом деле Иванов посетил проводимый Савкиной кастинг.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:41

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