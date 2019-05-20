АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диабет второго типа провоцирует развитие болезней печени
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

На проводимом Аленой Савкиной кастинге во Владивостоке появился Костя Иванов

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Константин Иванов неожиданно посетил кастинг во Владивостоке, который проводила молодая мама Алена Савкина (Рапунцель-младшая). По мнению некоторых пользователей Сети, молодой человек заинтересовался экс-возлюбленной Ильи Яббарова.
На проводимом Аленой Савкиной кастинге во Владивостоке появился Костя Иванов

Ни для кого не является секретом, что не так давно Рапунцель-младшая в компании своей мамы Татьяны Владимировны Григоревской и 3-месячного наследника улетела в свой родной город. Известно, что руководство телестройки поручило Алене провести кастинг на «Дом-2» во Владивостоке, а также приглянуться к некоторым ребятам, ведь возможно среди них она сможет отыскать себе потенциального возлюбленного.

Какой же неожиданностью для пользователей Сети было увидеть, что на кастинг к Рапунцель-младшей приехал и экс-герой «Дома-2» Константин Иванов. О такой приятной встрече молодые люди тут же сообщили в личных микроблогах, опубликовав несколько свежих Stories.

На проводимом Аленой Савкиной кастинге во Владивостоке появился Костя Иванов

Нужно сказать, что после подобных публикаций Алена поспешила закрыть доступ к своей странице в Instagram. По всей видимости, на молодую маму набросились хейтеры, которым не понравилось, что она общается с Ивановым.

Отметим, что в социальных сетях уже давно обсуждают возможное возвращение Константина на телестройку. Сейчас же фолловеры предполагают, что Иванов планирует прийти на проект к Рапунцель-младшей.

К слову, у Константина уже есть опыт отношений с девушками, у которых есть дети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак может возглавить
Профессор рассказал о пользе сериала
Врач назвал бессимптомные опасные
Эксперты провели предварительный обзор
Диабет второго типа провоцирует
«Через боль, синяки и усталость»: Ольга
В Башкирии в ДТП с пьяной автоледи
«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по
Пророк Альберт Пайк предсказал страны,
Ученые обнаружили новый вид врожденного
Евгений Петросян после развода с Еленой
Врачи рассказали о способах убрать
Анна Михалкова рассказала подписчикам о
Греф рассказал о последствиях отмены
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга
В Башкирии 25-летний водитель погиб
На проводимом Аленой Савкиной кастинге
Основную камеру Honor 20 Pro испытали
Сделанные в домашних условиях
ВЦИОМ рассказал о наиболее
«Дом-2»: Вика Комиссарова признала, что
Новый Nissan Sylphy представят в июле
В Китае в результате обрушения бара
Актриса Мария Машкова жалеет, что ее не
Ученые: Эфирное масло лемонграсса
Дима Дмитренко пытается искупить вину
Redmi K20 за 390 долларов представят 20
Ксения Бородина опровергла слова Риты
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Влад Соколовский презентовал
Просмотреть все новости