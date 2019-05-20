На проводимом Аленой Савкиной кастинге во Владивостоке появился Костя Иванов

Ни для кого не является секретом, что не так давно Рапунцель-младшая в компании своей мамы Татьяны Владимировны Григоревской и 3-месячного наследника улетела в свой родной город. Известно, что руководство телестройки поручило Алене провести кастинг на «Дом-2» во Владивостоке, а также приглянуться к некоторым ребятам, ведь возможно среди них она сможет отыскать себе потенциального возлюбленного.Какой же неожиданностью для пользователей Сети было увидеть, что на кастинг к Рапунцель-младшей приехал и экс-герой «Дома-2» Константин Иванов. О такой приятной встрече молодые люди тут же сообщили в личных микроблогах, опубликовав несколько свежих Stories.Нужно сказать, что после подобных публикаций Алена поспешила закрыть доступ к своей странице в Instagram. По всей видимости, на молодую маму набросились хейтеры, которым не понравилось, что она общается с Ивановым.Отметим, что в социальных сетях уже давно обсуждают возможное возвращение Константина на телестройку. Сейчас же фолловеры предполагают, что Иванов планирует прийти на проект к Рапунцель-младшей.К слову, у Константина уже есть опыт отношений с девушками, у которых есть дети.