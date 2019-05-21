Маргарита Ларченко ответила Ксении Бородиной на ее пост-опровержение по поводу сценария на «Доме-2»
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Ларченко ответила телеведущей реалити-шоу Ксении Бородиной на ее пост, где она опровергает слова по поводу сценария и ролей на телестройке. По словам длинноволосой красавицы, ей абсолютно все равно на то, что сейчас пишут и говорят о ней.
Не так давно Бородина, наткнувшись на видеоролики, в которых Ларченко рассказывает фанатам о сценарии и ролях на «Доме-2», поспешила опубликовать у себя на страничке в Instagram свежий пост, где высказала свое недовольство относительно поведения бывшей подопечной.
Спустя считанные часы Маргарита поспешила ответить Ксении и записала еще одно видео. Экс-возлюбленная Ильи Яббарова заявила, что не намерена отказываться от своих слов, ведь на протяжении года она жила на проекте, поэтому ей как никому другому лучше знать, есть ли на реалити-шоу роли или же нет.
Также Маргарита поспешила добавить, что руководству телепроекта «Дом-2» нужно перестать врать телезрителям и рассказывать им всевозможную «чушь».
Не так давно Бородина, наткнувшись на видеоролики, в которых Ларченко рассказывает фанатам о сценарии и ролях на «Доме-2», поспешила опубликовать у себя на страничке в Instagram свежий пост, где высказала свое недовольство относительно поведения бывшей подопечной.
Спустя считанные часы Маргарита поспешила ответить Ксении и записала еще одно видео. Экс-возлюбленная Ильи Яббарова заявила, что не намерена отказываться от своих слов, ведь на протяжении года она жила на проекте, поэтому ей как никому другому лучше знать, есть ли на реалити-шоу роли или же нет.
«Ребят, я сегодня видела, что вы мне скидываете кучу скринов о том, что Ксюша Бородина выложила видео и написала пост о том, что я якобы неблагодарная. Хочу сказать следующее, что вы можете там выкладывать все что хотите, в моей жизни это уже абсолютно неактуально! И я остаюсь при своем мнении, что на телепроекте «Дом-2» есть роли, потому что... Потому что они там есть!» - обратилась Ларченко к фанатам и администрации «Дома-2».
Также Маргарита поспешила добавить, что руководству телепроекта «Дом-2» нужно перестать врать телезрителям и рассказывать им всевозможную «чушь».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57