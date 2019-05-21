Маргарита Ларченко ответила Ксении Бородиной на ее пост-опровержение по поводу сценария на «Доме-2»

«Ребят, я сегодня видела, что вы мне скидываете кучу скринов о том, что Ксюша Бородина выложила видео и написала пост о том, что я якобы неблагодарная. Хочу сказать следующее, что вы можете там выкладывать все что хотите, в моей жизни это уже абсолютно неактуально! И я остаюсь при своем мнении, что на телепроекте «Дом-2» есть роли, потому что... Потому что они там есть!» - обратилась Ларченко к фанатам и администрации «Дома-2».



