Ксения Бородина опровергла слова Риты Ларченко, что на «Доме-2» есть сценарий

Не секрет, что после того, как Илья Яббаров и Рита Ларченко покинули телешоу «Спаси свою любовь», в социальных сетях не прекращают обсуждать эту парочку. А все потому, что бывшие влюбленные весьма активно привлекают к себе внимание.К примеру, Яббаров, поговаривают, хочет вернуть Алену Савкину (Рапунцель-младшую) и сейчас проводит с длинноволосой красавицей и их общим наследником буквально все свое время. А вот Ларченко напоминает о себе совсем другим способом, рассказывая в личном микроблоге все секреты «Дома-2».Недавно Рита заявила, что на проекте есть сценарий, а некоторым ребятам приходится исполнять отведенные для них роли. Именно эти заявления возмутили одну из ведущих реалити-шоу, о чем она поспешила заявить у себя в профиле.Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором запечатлены ее некоторые тет-а-теты с бывшей подопечной. Под записью Ксения оставила длинный пост, где заявила, что на «Доме-2» и на шоу «Спаси свою любовь» нет ни сценария, ни ролей.По словам телеведущей, телестройка всегда срывает маски с людей, поэтому Рита, пытаясь оправдаться за то, что не разрешала Илье общаться с Аленой и новорожденным сыном, перекладывает всю вину на редакторов.