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Жительница Кракова родила шестерых близнецов

В Кракове женщина родила сразу шестерых близнецов. Как для Польши, так и для всего мира это очень редкое явление.
Жительница Кракова родила шестерых близнецов

Малыши родились после кесарева сечения, сделанного их матери. Самый крупный из них весит 1,2 кг. Всех новорожденных медики поместили в инкубатор для недоношенных. Они требуют постоянного присмотра медиков в связи со слабым состоянием здоровья. Одному из новорожденных пришлось сделать интубацию, но врачи надеются, что это не будет продолжаться долго. Младенца могут освободить от респиратора на протяжении 2-3 недель.

Такие роды очень редки как для Польши, так и для всех остальных стран мира. Подобная беременность приходится на один эпизод из почти пяти миллиардов.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Бангладеша родила два раза за месяц. Когда у нее отошли воды, роженицу отвезли в больницу, там методом кесарева сечения на свет появились близнецы девочка и мальчик. За 26 дней до этого родился их старший брат. Причиной этому является наличие у женщины второй матки, где находились ее младшие дети.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:08

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