Жительница Кракова родила шестерых близнецов
В Кракове женщина родила сразу шестерых близнецов. Как для Польши, так и для всего мира это очень редкое явление.
Малыши родились после кесарева сечения, сделанного их матери. Самый крупный из них весит 1,2 кг. Всех новорожденных медики поместили в инкубатор для недоношенных. Они требуют постоянного присмотра медиков в связи со слабым состоянием здоровья. Одному из новорожденных пришлось сделать интубацию, но врачи надеются, что это не будет продолжаться долго. Младенца могут освободить от респиратора на протяжении 2-3 недель.
Такие роды очень редки как для Польши, так и для всех остальных стран мира. Подобная беременность приходится на один эпизод из почти пяти миллиардов.
Ранее сообщалось, что молодая жительница Бангладеша родила два раза за месяц. Когда у нее отошли воды, роженицу отвезли в больницу, там методом кесарева сечения на свет появились близнецы девочка и мальчик. За 26 дней до этого родился их старший брат. Причиной этому является наличие у женщины второй матки, где находились ее младшие дети.
Малыши родились после кесарева сечения, сделанного их матери. Самый крупный из них весит 1,2 кг. Всех новорожденных медики поместили в инкубатор для недоношенных. Они требуют постоянного присмотра медиков в связи со слабым состоянием здоровья. Одному из новорожденных пришлось сделать интубацию, но врачи надеются, что это не будет продолжаться долго. Младенца могут освободить от респиратора на протяжении 2-3 недель.
Такие роды очень редки как для Польши, так и для всех остальных стран мира. Подобная беременность приходится на один эпизод из почти пяти миллиардов.
Ранее сообщалось, что молодая жительница Бангладеша родила два раза за месяц. Когда у нее отошли воды, роженицу отвезли в больницу, там методом кесарева сечения на свет появились близнецы девочка и мальчик. За 26 дней до этого родился их старший брат. Причиной этому является наличие у женщины второй матки, где находились ее младшие дети.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:08