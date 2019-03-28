В Бангладеш женщина родила дважды за месяц
В Бангладеш женщина родила детей дважды за один месяц. Близнецы появились на свет через 26 дней после рождения их брата. Такую информацию предоставляет издание AsiaOne, ссылаясь на слова Agence France-Presse.
Арифа Султан, 20-летняя жительница Бангладеш, родила своего первого малыша в конце февраля. Изначально врачи не увидели редкую аномалию. Женщина имела вторую матку, в которой находились еще двое детей.
Двое близнецов родились 22 марта. Когда у женщины отошли воды, ее тут же доставили в местную больницу. Путем экстренного кесарева сечения появились на свет двое новорождённых - девочка и мальчик.
Молодую мать выписали из больницы 26 марта. После возвращения домой у женщины появилось беспокойство, на какие средства кормить детей. Зарплата мужа довольно скромна - это примерно 4,6 тысячи рублей в месяц.
Молодая семья не унывает, родители уверены, что справятся с ответственностью несмотря на финансовые проблемы. По словам мужа, главное, что все дети здоровы.
Арифа Султан, 20-летняя жительница Бангладеш, родила своего первого малыша в конце февраля. Изначально врачи не увидели редкую аномалию. Женщина имела вторую матку, в которой находились еще двое детей.
Двое близнецов родились 22 марта. Когда у женщины отошли воды, ее тут же доставили в местную больницу. Путем экстренного кесарева сечения появились на свет двое новорождённых - девочка и мальчик.
Молодую мать выписали из больницы 26 марта. После возвращения домой у женщины появилось беспокойство, на какие средства кормить детей. Зарплата мужа довольно скромна - это примерно 4,6 тысячи рублей в месяц.
Молодая семья не унывает, родители уверены, что справятся с ответственностью несмотря на финансовые проблемы. По словам мужа, главное, что все дети здоровы.
Общество
Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 12:55