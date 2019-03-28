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В Бангладеш женщина родила дважды за месяц

В Бангладеш женщина родила детей дважды за один месяц. Близнецы появились на свет через 26 дней после рождения их брата. Такую информацию предоставляет издание AsiaOne, ссылаясь на слова Agence France-Presse.
В Бангладеш женщина родила дважды за месяц

Арифа Султан, 20-летняя жительница Бангладеш, родила своего первого малыша в конце февраля. Изначально врачи не увидели редкую аномалию. Женщина имела вторую матку, в которой находились еще двое детей.

Двое близнецов родились 22 марта. Когда у женщины отошли воды, ее тут же доставили в местную больницу. Путем экстренного кесарева сечения появились на свет двое новорождённых - девочка и мальчик.

Молодую мать выписали из больницы 26 марта. После возвращения домой у женщины появилось беспокойство, на какие средства кормить детей. Зарплата мужа довольно скромна - это примерно 4,6 тысячи рублей в месяц.

Молодая семья не унывает, родители уверены, что справятся с ответственностью несмотря на финансовые проблемы. По словам мужа, главное, что все дети здоровы.



 
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Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 12:55

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