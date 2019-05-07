Владимир Пресняков из-за гастролей не смог прийти на празднование 70-летия Аллы Пугачёвой
Владимир Пресняков в интервью изданию «Дни.ру» озвучил причину своего отсутствия на праздновании 70-летия Аллы Пугачёвой - гастроли и плотный рабочий график. В своё время певец прожил с дочерью артистки Кристиной Орбакайте 11 лет, у них есть взрослый сын Никита, который уже и сам создал семью.
По словам Владимира Преснякова, поздравить Аллу Пугачёву с юбилеем у него не получилось в силу занятости: в это время исполнитель гастролировал по стране. Однако артист адресовал бывшей тёще пожелания к празднику через соцсети.
Так, 15 апреля в Instagram-аккаунте Владимира Преснякова появился трогательный пост, посвящённый Алле Пугачёвой. Музыкант назвал певицу своим учителем и поблагодарил за каждый день, проведенный в её компании. Он пожелал исполнительнице здоровья и счастья, а также признался в бесконечной любви.
По словам Владимира Преснякова, поздравить Аллу Пугачёву с юбилеем у него не получилось в силу занятости: в это время исполнитель гастролировал по стране. Однако артист адресовал бывшей тёще пожелания к празднику через соцсети.
Так, 15 апреля в Instagram-аккаунте Владимира Преснякова появился трогательный пост, посвящённый Алле Пугачёвой. Музыкант назвал певицу своим учителем и поблагодарил за каждый день, проведенный в её компании. Он пожелал исполнительнице здоровья и счастья, а также признался в бесконечной любви.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:07