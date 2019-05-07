Владимир Пресняков из-за гастролей не смог прийти на празднование 70-летия Аллы Пугачёвой

По словам Владимира Преснякова, поздравить Аллу Пугачёву с юбилеем у него не получилось в силу занятости: в это время исполнитель гастролировал по стране. Однако артист адресовал бывшей тёще пожелания к празднику через соцсети.Так, 15 апреля в Instagram-аккаунте Владимира Преснякова появился трогательный пост, посвящённый Алле Пугачёвой. Музыкант назвал певицу своим учителем и поблагодарил за каждый день, проведенный в её компании. Он пожелал исполнительнице здоровья и счастья, а также признался в бесконечной любви.