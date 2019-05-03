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Никита Пресняков показал свою жену Алену Краснову без макияжа

Никита Пресняков продемонстрировал в Instagram-stories кадр с совместного времяпровождения с супругой Аленой Красновой. Подписчики получили редкую возможность увидеть модель без гламура.
Никита Пресняков показал свою жену Алену Краснову без макияжа

Майские торжества внук Аллы Пугачевой и его жена проводят в загородной вилле, где развлекаются в компании друзей. Во время отдыха он сфотографировал спутницу жизни, которую широкая публика увидела без косметики и в спортивной одежде. Многие впервые посмотрели на нее без привычного гламурного стильного образа.

На своей возлюбленной Пресняков-младший женился два года назад, у них была шикарная свадьба. Пара сейчас много времени проводит в путешествиях. Например, недавно они посетили Нью-Йорк, где погуляли по Центральному парку и Бруклинскому мосту.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:25

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