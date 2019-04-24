Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила за подтяжку лица 450 тысяч
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь заплатила за подтяжку лица 450 тысяч. По словам длинноволосой красавицы, ее очень радует то, что теперь у нее нет «второго подбородка».
Несколько часов назад Дарья наконец-таки продемонстрировала своим поклонникам, как она выглядит на данный момент. Несмотря на то, что некоторых подписчиков Пынзарь перепугал ее внешний вид, многие поспешили поинтересоваться у блондинки, сколько ей пришлось заплатить за такую пластическую операцию.
Нужно сказать, что на консультации врач объяснил Дарье, почему ей на протяжении жизни приходилось жить со вторым подбородком. Оказывается, что дело в анатомической особенности Пынзарь.
Впрочем, многие пользователи Сети утверждают, что ранее блондинка выглядела совершенно по-другому, а сейчас у нее появились комплексы только из-за того, что она набрала за зиму несколько лишних килограмм, от которых просто «лениться» избавиться.
Как бы то ни было, но операция по подтяжке лица у Дарьи все-таки состоялась. Считанные часы назад в Сети появилась информация, сколько семейству Пынзарь пришлось «выложить» за воплощение в реальность мечты блондинки.
Оказывается, что в этот раз пластическая операция обошлась звездам телестройки «Дом-2» в 450 тысяч, сообщает Novosti-Dom2. Не секрет, что Пынзари являются собственниками нескольких бизнес-проектов, а это значит, что такие деньги у семейства есть.
Несколько часов назад Дарья наконец-таки продемонстрировала своим поклонникам, как она выглядит на данный момент. Несмотря на то, что некоторых подписчиков Пынзарь перепугал ее внешний вид, многие поспешили поинтересоваться у блондинки, сколько ей пришлось заплатить за такую пластическую операцию.
Нужно сказать, что на консультации врач объяснил Дарье, почему ей на протяжении жизни приходилось жить со вторым подбородком. Оказывается, что дело в анатомической особенности Пынзарь.
Впрочем, многие пользователи Сети утверждают, что ранее блондинка выглядела совершенно по-другому, а сейчас у нее появились комплексы только из-за того, что она набрала за зиму несколько лишних килограмм, от которых просто «лениться» избавиться.
Как бы то ни было, но операция по подтяжке лица у Дарьи все-таки состоялась. Считанные часы назад в Сети появилась информация, сколько семейству Пынзарь пришлось «выложить» за воплощение в реальность мечты блондинки.
Оказывается, что в этот раз пластическая операция обошлась звездам телестройки «Дом-2» в 450 тысяч, сообщает Novosti-Dom2. Не секрет, что Пынзари являются собственниками нескольких бизнес-проектов, а это значит, что такие деньги у семейства есть.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:09