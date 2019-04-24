АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила за подтяжку лица 450 тысяч

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь заплатила за подтяжку лица 450 тысяч. По словам длинноволосой красавицы, ее очень радует то, что теперь у нее нет «второго подбородка».
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила за подтяжку лица 450 тысяч

Несколько часов назад Дарья наконец-таки продемонстрировала своим поклонникам, как она выглядит на данный момент. Несмотря на то, что некоторых подписчиков Пынзарь перепугал ее внешний вид, многие поспешили поинтересоваться у блондинки, сколько ей пришлось заплатить за такую пластическую операцию.

Нужно сказать, что на консультации врач объяснил Дарье, почему ей на протяжении жизни приходилось жить со вторым подбородком. Оказывается, что дело в анатомической особенности Пынзарь.

Впрочем, многие пользователи Сети утверждают, что ранее блондинка выглядела совершенно по-другому, а сейчас у нее появились комплексы только из-за того, что она набрала за зиму несколько лишних килограмм, от которых просто «лениться» избавиться.
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила за подтяжку лица 450 тысяч

Как бы то ни было, но операция по подтяжке лица у Дарьи все-таки состоялась. Считанные часы назад в Сети появилась информация, сколько семейству Пынзарь пришлось «выложить» за воплощение в реальность мечты блондинки.

Оказывается, что в этот раз пластическая операция обошлась звездам телестройки «Дом-2» в 450 тысяч, сообщает Novosti-Dom2. Не секрет, что Пынзари являются собственниками нескольких бизнес-проектов, а это значит, что такие деньги у семейства есть.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Проблемы в семье Ксении Бородиной
Ученые: Полярное сияние воздействует на
Ксения Бородина пристыдила Илью
Эксперт рассказал о преимуществах
Могила Юлии Началовой на Троекуровском
Диетологи рассказали о негативных
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила
Мать Виктории Романец удивила Сеть
Юлия Савичева выступила за отмену лайков
Замминистра сельского хозяйства Дмитрий
Виктория Боня назвала себя богатой, но
В России отзывают кроссоверы Nissan
Майя Донцова укусила Лешу Купина за
Ольга Рапунцель стала главной героиней
Ученые: Ограниченная во времени еда у
Renault объявил о начале продаж
В Сети поговаривают, что Ольга Бузова
Исааку Калине зададут вопросы после
В Омске мальчик проткнул живот,
В Роскачестве объяснили, как испечь
Анна Семенович рассказала о первом дне
Два года без мяса и фруктов: чем
В Республике Хакассия в ДТП погиб
Эксперты показали на видео, как может
Молодая жена Александра Цекало
Ученые назвали 5 ключей к счастью и
К выходным в Москве ожидаются ливни
Сергей Лазарев назвал улыбку лучшим
Российские ученые назвали частые запоры
Граждане России не будут терять
Просмотреть все новости