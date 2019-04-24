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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась первыми фото после пластической операции

Экс-участница телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь поделилась первыми фотографиями после пластической операции. По словам телезнаменитости, несмотря на свой внешний вид, чувствует она себя «отлично».

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась первыми фото после пластической операции

Несмотря на то, что семейство Сергея и Дарьи Пынзарь покинуло скандальное реалити-шоу больше 4 лет назад, за их частной жизнью продолжают наблюдать многочисленные поклонники «Дома-2». Буквально каждый день в микроблогах супругов появляются свежие фотографии, видеоролики и Stories, на которых они демонстрируют беззаботную жизнь в Турции.

Не так давно Дарья принялась жаловаться подписчикам, что начала комплектовать из-за округлившего лица, ведь за зиму она набрала несколько лишних килограммов, от которых с трудом ей удается избавляться. В итоге блондинка решилась прибегнуть к помощи пластической хирургии и уже даже поделилась у себя на странице в Instagram первыми снимками после операции.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась первыми фото после пластической операции

Считанные часы назад Пынзарь разместила в личном профиле несколько коротких видеороликов, на которых показала, как на данный момент она выглядит. Сложно не заметить, что Дарья «перевязанная вся», что, кстати, звезда «Дома-2» тоже отмечает.

По словам Дарьи, она намерено наложила несколько фильтров перед публикацией в Stories, чтобы окончательно не напугать подписчиков своим внешним видом. Как бы то ни было, но чувствует себя блондинка хорошо.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась первыми фото после пластической операции

«В общем, моя мечта сбылась!», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:11

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