Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась первыми фото после пластической операции

«В общем, моя мечта сбылась!», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Несмотря на то, что семейство Сергея и Дарьи Пынзарь покинуло скандальное реалити-шоу больше 4 лет назад, за их частной жизнью продолжают наблюдать многочисленные поклонники «Дома-2». Буквально каждый день в микроблогах супругов появляются свежие фотографии, видеоролики и Stories, на которых они демонстрируют беззаботную жизнь в Турции.Не так давно Дарья принялась жаловаться подписчикам, что начала комплектовать из-за округлившего лица, ведь за зиму она набрала несколько лишних килограммов, от которых с трудом ей удается избавляться. В итоге блондинка решилась прибегнуть к помощи пластической хирургии и уже даже поделилась у себя на странице в Instagram первыми снимками после операции.Считанные часы назад Пынзарь разместила в личном профиле несколько коротких видеороликов, на которых показала, как на данный момент она выглядит. Сложно не заметить, что Дарья «перевязанная вся», что, кстати, звезда «Дома-2» тоже отмечает.По словам Дарьи, она намерено наложила несколько фильтров перед публикацией в Stories, чтобы окончательно не напугать подписчиков своим внешним видом. Как бы то ни было, но чувствует себя блондинка хорошо.