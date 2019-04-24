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Майя Донцова укусила Лешу Купина за палец

Одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова укусила своего возлюбленного за палец. Как стало известно, парень довольно серьезно взялся за уроки вокала своей избранницы.
Майя Донцова укусила Лешу Купина за палец

Не так давно Майя и Алексей стали участниками нового реалити-шоу под названием «Спаси свою любовь». По словам Донцовой и Купина, сейчас у них появилось очень много свободного времени, поэтому они решили серьезно взяться за свое развитие.

Дело в том, что влюбленные планируют в дальнейшем открыть собственное дело, где будут заниматься организацией различных мероприятий, в том числе и свадеб. Майя и Алексей понимают, что для процветания бизнеса они должны обладать необходимыми качествами, а если быть точнее, уметь петь и иметь правильно поставленную речь.

Сейчас Донцова уже начала посещать уроки вокала, а Купин в ближайшее время отправится на курсы по технике речи. В социальных сетях начали появляться видеоролики, на которых запечатлены первые занятия Майи. Впрочем, больше всего заинтересовала поклонников «Дома-2» запись, на которой девушка укусила своего возлюбленного за палец.
Майя Донцова укусила Лешу Купина за палец

Так как пробки по близости у влюбленных не оказалось, парочка решила воспользоваться «подручными материалами», а точнее пальцем Купина. Судя по ролику, Алексей не был готов к тому, что у Майи окажется «мертвая» хватка.

«Ну отпусти ты!..Это, что за хватка у тебя такая? Ты что вообще с продюсером делаешь? Что творишь?» - спросил Леша у Майи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:46

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