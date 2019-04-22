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Майя Донцова и Леша Купин готовятся к уходу с «Дома-2»

Одна из самых ярких парочек реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова и Алексей Купин готовятся к уходу за Периметр. К таким выводам пришли многочисленные пользователи Сети, прочитав свежий пост участницы проекта.

Майя Донцова и Леша Купин готовятся к уходу с «Дома-2»

Вчера на страничке в Instagram Донцовой появился новый пост, в котором девушка призналась, что из-за участия в новом телешоу «Спаси свою любовь» у нее и ее избранника появилось больше времени на развитие.

По словам Майи, совсем скоро у нее начнутся уроки по вокалу, а Алексей отправляется на курсы по технике речи. Донцова, по всей видимости, понимала, что сейчас ей последует очень много вопросов от подписчиков, поэтому поспешила сама объяснить, зачем им все это.

«Для чего нам это? Для того, что бы в дальнейшем полноценно развивать своё совместное дело», - заявила участница «Дома-2».

Оказывается, что Донцова и Купин по-прежнему планируют открыть собственную компанию по организации различных мероприятий. Влюбленные воспользовались привилегиями, которые дает им реалити-шоу, поэтому будут заниматься с лучшими специалистами в своих направлениях.

Майя Донцова и Леша Купин готовятся к уходу с «Дома-2»

«Я считаю, что лучше заниматься своим развитием, и тогда не будет лишнего времени на накручивание ненужных проблем, разборок и так далее!» - добавила возлюбленная Леши.

К слову, многие поклонники Майи и Алексея убеждены, что ребята совсем скоро планируют покинуть телестройку, ведь до этого парочка довольно редко поднимала тему будущего вне Периметра.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:11

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