Пользователи «поймали» жену Дмитрия Тарасова за просмотром «Дом-2»
Фолловеры «поймали» третью супругу известного футболиста, а также бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова за просмотром реалити-шоу «Дом-2». По мнению интернет-пользователей, Анастасия Костенко вместе со всеми «переживает» за то, что скандальную телестройку закрывают.
Ранее стало известно, что телепроект «Дом-2» закроют в конце текущего года. Нужно сказать, что эта новость шокировала многих поклонников шоу, однако недоброжелатели реалити на данный момент ликуют, ведь все-таки смогли добиться своего.
Как бы то ни было, но сейчас в Сети обсуждают новый скандал. Дело в том, что нынешнюю жену Тарасова «поймали» за просмотром «Дома-2», что очень поразило многочисленных читателей. Анастасия опубликовала у себя на странице в Instagram свежий Stories, который спустя несколько минут удалила.
На короткой видеозаписи модель запечатлена с дочерью Миланой. Впрочем, не это заинтересовало пользователей Сети. Внимательные фоловеры рассмотрели, что на заднем фоне как раз идет Лобное место реалити-шоу «Дом-2». По мнению подписчиков, Костенко на самом деле является фанаткой телестройки, поэтому даже после того, как вышла замуж за бывшего мужа Бузовой, не перестала следить за проектом.
К слову, Анастасия довольно быстро удалила Stories, что еще больше заинтересовало ее поклонников. Тем не менее, модель не стала комментировать этот момент.
Ранее стало известно, что телепроект «Дом-2» закроют в конце текущего года. Нужно сказать, что эта новость шокировала многих поклонников шоу, однако недоброжелатели реалити на данный момент ликуют, ведь все-таки смогли добиться своего.
Как бы то ни было, но сейчас в Сети обсуждают новый скандал. Дело в том, что нынешнюю жену Тарасова «поймали» за просмотром «Дома-2», что очень поразило многочисленных читателей. Анастасия опубликовала у себя на странице в Instagram свежий Stories, который спустя несколько минут удалила.
На короткой видеозаписи модель запечатлена с дочерью Миланой. Впрочем, не это заинтересовало пользователей Сети. Внимательные фоловеры рассмотрели, что на заднем фоне как раз идет Лобное место реалити-шоу «Дом-2». По мнению подписчиков, Костенко на самом деле является фанаткой телестройки, поэтому даже после того, как вышла замуж за бывшего мужа Бузовой, не перестала следить за проектом.
К слову, Анастасия довольно быстро удалила Stories, что еще больше заинтересовало ее поклонников. Тем не менее, модель не стала комментировать этот момент.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:38