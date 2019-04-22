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Проект «Дом-2» закроют в конце 2019 года

Скандально-известное реалити-шоу «Дом-2» закроют в конце текущего года. Как сообщают журналисты, проекту осталось просуществовать всего 9 месяцев.

Проект «Дом-2» закроют в конце 2019 года

Не так давно одна из ведущих «Дома-2» проговорилась в интервью, что совсем скоро телестройку закроют. Тогда Ольга Орлова явно была не готова к тому, что на нее буквально накинуться с многочисленными вопросами и просьбами назвать точную дату.

И, несмотря на то, что тогда от комментариев телезнаменитость все-таки отказалась, считанные часы назад в Интернете появилась дата закрытия «Дома-2». Выяснилось, что реалити-шоу закроют в конце 2019 года, а это значит, что поклонникам проекта осталось всего несколько месяцев, чтобы окончательно насладиться своим любимым шоу.

Также сообщается, что чуть позже «Дом-2» может снова появится на экранах, однако перед этим реалити-шоу ждет полная перезагрузка. На сегодняшний день руководство телестройки обговаривает варианты и решает, что в дальнейшем лучше всего предложить телезрителям, сообщает 7d.org.

Проект «Дом-2» закроют в конце 2019 года

К слову, в Сети ходят слухи, что продюсеры «Дома-2» могут не только полностью поменять формат телепроекта, но и даже заменить ведущих шоу, а это значит, что у Ольги Бузовой наконец-таки появится свободное время для поисков того «единственного».

Напомним, что телестройка «Дом-2» впервые появилась на экранах канала «ТНТ» 11 мая 2004 года. Тогда на шоу было всего два наставника – Ксения Бородина и Ксения Собчак.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:17

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