Снявший «Двойной форсаж» режиссер Джон Синглтон перенес инсульт
Режиссер из США Джон Синглтон, снявший фильм «Двойной форсаж», перенес инсульт. Под наблюдением врачей он находится с 17 апреля.
В мире кино Синглтон известен благодаря работам «Ребята с улицы», «Двойной форсаж» и «Кровь за кровь». За первый его номинировали на «Оскар» за лучший сценарий. Принимал участие режиссер и в создании нескольких сериалов, в числе которых «Американская история преступлений» и «Снегопад». Последнее, что снял на сегодня Джон Синглтон - боевик «Тулия» с Холли Берри.
Информация о его состоянии появилась в соцсетях 20 апреля, после чего родственники режиссера выступили с официальным заявлением в СМИ. подтвердив факт госпитализации Синглтона и высказав слова благодарности за поддержку фанатам.
Прежде сообщалось, что режиссер Никита Михалков проходит процесс восстановления после двух операций на ноге. По словам мэтра, сейчас ему приходится заново учиться ходить.
В мире кино Синглтон известен благодаря работам «Ребята с улицы», «Двойной форсаж» и «Кровь за кровь». За первый его номинировали на «Оскар» за лучший сценарий. Принимал участие режиссер и в создании нескольких сериалов, в числе которых «Американская история преступлений» и «Снегопад». Последнее, что снял на сегодня Джон Синглтон - боевик «Тулия» с Холли Берри.
Информация о его состоянии появилась в соцсетях 20 апреля, после чего родственники режиссера выступили с официальным заявлением в СМИ. подтвердив факт госпитализации Синглтона и высказав слова благодарности за поддержку фанатам.
Прежде сообщалось, что режиссер Никита Михалков проходит процесс восстановления после двух операций на ноге. По словам мэтра, сейчас ему приходится заново учиться ходить.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:41