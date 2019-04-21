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Снявший «Двойной форсаж» режиссер Джон Синглтон перенес инсульт

Режиссер из США Джон Синглтон, снявший фильм «Двойной форсаж», перенес инсульт. Под наблюдением врачей он находится с 17 апреля.
Снявший «Двойной форсаж» режиссер Джон Синглтон перенес инсульт

В мире кино Синглтон известен благодаря работам «Ребята с улицы», «Двойной форсаж» и «Кровь за кровь». За первый его номинировали на «Оскар» за лучший сценарий. Принимал участие режиссер и в создании нескольких сериалов, в числе которых «Американская история преступлений» и «Снегопад». Последнее, что снял на сегодня Джон Синглтон - боевик «Тулия» с Холли Берри.

Информация о его состоянии появилась в соцсетях 20 апреля, после чего родственники режиссера выступили с официальным заявлением в СМИ. подтвердив факт госпитализации Синглтона и высказав слова благодарности за поддержку фанатам.

Прежде сообщалось, что режиссер Никита Михалков проходит процесс восстановления после двух операций на ноге. По словам мэтра, сейчас ему приходится заново учиться ходить.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:41

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