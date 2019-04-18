«Учусь заново ходить»: Никита Михалков восстанавливается после операции





Никита Сергеевич не скрывает от общественности своего состояния: «Стоять не могу…Учусь заново ходить». Он сообщил в интервью репортерам, что перенес две операции на бедре. Новости о госпитализации кинорежиссера поступали еще осенью 2018 года. Тогда СМИ сообщали, что Михалкову пришлось перенести две непростые операции, во время которых медики заменили тазобедренный сустав.Александр Адабашьян, являющийся близким другом легенды отечественного кинематографа, рассказал о здоровье Михалкова. Оперативное вмешательство прошло без последствий и угроз жизни актера нет. По словам друга, Никита Сергеевич болеет, но трагических последствий операции не предвидится.