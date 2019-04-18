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«Учусь заново ходить»: Никита Михалков восстанавливается после операции

Знаменитый актер, режиссер и продюсер Никита Михалков посетил 41-й Международный кинофестиваль. Артист восстанавливается после операции на бедре.

«Учусь заново ходить»: Никита Михалков восстанавливается после операции

Никита Сергеевич не скрывает от общественности своего состояния: «Стоять не могу…Учусь заново ходить». Он сообщил в интервью репортерам, что перенес две операции на бедре. Новости о госпитализации кинорежиссера поступали еще осенью 2018 года. Тогда СМИ сообщали, что Михалкову пришлось перенести две непростые операции, во время которых медики заменили тазобедренный сустав.
«Учусь заново ходить»: Никита Михалков восстанавливается после операции

Александр Адабашьян, являющийся близким другом легенды отечественного кинематографа, рассказал о здоровье Михалкова. Оперативное вмешательство прошло без последствий и угроз жизни актера нет. По словам друга, Никита Сергеевич болеет, но трагических последствий операции не предвидится.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:42

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