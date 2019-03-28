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«Как по лезвию бритвы»: Анастасия Волочкова рассказала о своих любимых пуантах

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам о своей любимой обуви – пуантах. Артистка призналась, какую боль испытывала, впервые встав на них.
«Как по лезвию бритвы»: Анастасия Волочкова рассказала о своих любимых пуантах

Танцовщица редко откровенничает с пользователями в своем микроблоге Instagram, но на днях решила сделать исключение. Звезда отечественного балета написала, что вся ее жизнь – на пуантах. Она призналась, какую боль и страдания ей приносили занятия в любимой обуви: «стирала пальцы в кровь…» Волочкова не скрывает от аудитории, что больше 30 лет она посвятила искусству, невзирая на болезненные ощущение и раны на ногах.

Знаменитость скрыла комментарии, видимо устав от критики и насмешек недоброжелателей, которые постоянно находят повод, чтобы высказать свое негативное отношение к танцовщице. Анастасия Волочкова ранее сообщала, что ее таинственный возлюбленный из Европы подарил ей шикарную шубу прямо с показа. Имя избранника балерина продолжает тщательно скрывать.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:55

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