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Избранник подарил Анастасии Волочковой шубу за миллион рублей

Таинственный возлюбленный популярной российской балерины Анастасии Волочковой сделал избраннице дорогой и неожиданный презент. Он подарил танцовщице шубу за миллион рублей, купив модель с модного показа.
Избранник подарил Анастасии Волочковой шубу за миллион рублей

Знаменитая балерина недавно дала интервью, где похвасталась презентом от своего мужчины, имя которого она тщательно скрывает. В четверг звезда была приглашена на Неделю высокой моды, состоявшуюся в Гостином дворе. Артистка открывала и закрывала показ, дефилируя в шубах Крымской меховой фабрики.

Анастасия Волочкова рассказала журналистам, что на ней была эксклюзивная шуба из рыси. Она очень ей понравилась, и балерина сообщила об этом своему избраннику. Близкий человек артистки решил порадовать любимую и выкупил шубу прямо с показа. Знаменитость была удивлена таким благородным поступком бойфренда, ведь подарок обошелся ему в один миллион двести тысяч рублей.
Избранник подарил Анастасии Волочковой шубу за миллион рублей

Волочкова встречается со своим женихом больше шести месяцев. Она признается, что очень с ним счастлива. По словам балерины, мужчина – европеец, владеющий несколькими языками.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:39

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