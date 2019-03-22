Избранник подарил Анастасии Волочковой шубу за миллион рублей
Таинственный возлюбленный популярной российской балерины Анастасии Волочковой сделал избраннице дорогой и неожиданный презент. Он подарил танцовщице шубу за миллион рублей, купив модель с модного показа.
Знаменитая балерина недавно дала интервью, где похвасталась презентом от своего мужчины, имя которого она тщательно скрывает. В четверг звезда была приглашена на Неделю высокой моды, состоявшуюся в Гостином дворе. Артистка открывала и закрывала показ, дефилируя в шубах Крымской меховой фабрики.
Анастасия Волочкова рассказала журналистам, что на ней была эксклюзивная шуба из рыси. Она очень ей понравилась, и балерина сообщила об этом своему избраннику. Близкий человек артистки решил порадовать любимую и выкупил шубу прямо с показа. Знаменитость была удивлена таким благородным поступком бойфренда, ведь подарок обошелся ему в один миллион двести тысяч рублей.
Волочкова встречается со своим женихом больше шести месяцев. Она признается, что очень с ним счастлива. По словам балерины, мужчина – европеец, владеющий несколькими языками.
Знаменитая балерина недавно дала интервью, где похвасталась презентом от своего мужчины, имя которого она тщательно скрывает. В четверг звезда была приглашена на Неделю высокой моды, состоявшуюся в Гостином дворе. Артистка открывала и закрывала показ, дефилируя в шубах Крымской меховой фабрики.
Анастасия Волочкова рассказала журналистам, что на ней была эксклюзивная шуба из рыси. Она очень ей понравилась, и балерина сообщила об этом своему избраннику. Близкий человек артистки решил порадовать любимую и выкупил шубу прямо с показа. Знаменитость была удивлена таким благородным поступком бойфренда, ведь подарок обошелся ему в один миллион двести тысяч рублей.
Волочкова встречается со своим женихом больше шести месяцев. Она признается, что очень с ним счастлива. По словам балерины, мужчина – европеец, владеющий несколькими языками.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:39