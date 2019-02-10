АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Восстановленные MacBook Air и Mac mini вернулись в продажу

Разработчики компании Apple вернули в продажу восстановленные ноутбуки MacBook Air и Mac mini образца 2018 года выпуска, которые уже были в использовании поклонниками. На данный момент устройства доступны для покупки в интернет-магазине подразделения производителя в Великобритании.
Восстановленные MacBook Air и Mac mini вернулись в продажу

По словам разработчиков, гаджеты прошли тщательный ремонт и полную проверку на предмет соответствия техническим характеристикам. На каждый MacBook Air и Mac mini распространяется официальная гарантия на срок один год.

Отмечается, что в комплект также входит описание технического состояния девайса и пользовательская инструкция. Стоимость ноутбука доступна на сайте производителя.

До этого эксперты IT-индустрии назвали MacBook Air главным провалом прошлого года компании Apple. Это связано с плохими комплектующими и низкими техническими характеристиками.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Васильевна одобрила новую
Тюнеры представили особенную версию
Восстановленные MacBook Air и Mac mini
Посол РФ в Минске: Запад старается
Африкантова-старшая заявила, что Ксения
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова
Анастасия Волочкова отключила
Олеся Лисовская показала поклонникам
В Бермудском треугольнике найден
Полноприводная "Волга" 4х4 (ГАЗ-24-95)
Леонид Агутин рассказал о зависимости
Эксперты назвали лучшие
Ученые нашли следы неизвестной
Максим Галкин отчитался в Instagram о
Ученые: Энергетические напитки вредят
Андрей Чекасов и Кристина Ослина
Никита Джигурда намекнул на секс с
Звезда телесериала «Папины дочки» Дарья
Минивэны Chrysler Pacifica и Dodge
Нюша показала на видео массаж своей
NASA не исследует Венеру из-за
Сын Олега Газманова Родион показал в
Хакеры смогли взломать Wi-Fi с помощью
Бюджетный SsangYong Rexton не смог
Лев Лещенко назвал получившего
Nissan показал Rogue Sport 2020
Отец Анджелины Джоли молится за свою
Над горами Калифорнии заметили
Ученые обнаружили неизвестных предков
Росстандарт: ГОСТ для мобильных
Просмотреть все новости