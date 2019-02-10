Восстановленные MacBook Air и Mac mini вернулись в продажу
Разработчики компании Apple вернули в продажу восстановленные ноутбуки MacBook Air и Mac mini образца 2018 года выпуска, которые уже были в использовании поклонниками. На данный момент устройства доступны для покупки в интернет-магазине подразделения производителя в Великобритании.
По словам разработчиков, гаджеты прошли тщательный ремонт и полную проверку на предмет соответствия техническим характеристикам. На каждый MacBook Air и Mac mini распространяется официальная гарантия на срок один год.
Отмечается, что в комплект также входит описание технического состояния девайса и пользовательская инструкция. Стоимость ноутбука доступна на сайте производителя.
До этого эксперты IT-индустрии назвали MacBook Air главным провалом прошлого года компании Apple. Это связано с плохими комплектующими и низкими техническими характеристиками.
По словам разработчиков, гаджеты прошли тщательный ремонт и полную проверку на предмет соответствия техническим характеристикам. На каждый MacBook Air и Mac mini распространяется официальная гарантия на срок один год.
Отмечается, что в комплект также входит описание технического состояния девайса и пользовательская инструкция. Стоимость ноутбука доступна на сайте производителя.
До этого эксперты IT-индустрии назвали MacBook Air главным провалом прошлого года компании Apple. Это связано с плохими комплектующими и низкими техническими характеристиками.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:03