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Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом Apple в 2018 году

Эксперты IT-индустрии заявили, что ноутбук MacBook Air 2018 стал главным провалом Apple в 2018 году. Устройство оснащено плохим железом и хуже с технической точки зрения, чем прошлогодний аналог Pro-версии, но стоит всего на 100 долларов дешевле.

Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом Apple в 2018 году

Аналитики отмечают, что MacBook Air был одним из наиболее ожидаемых девайсов от «купертиновцев». Однако пользователей разочаровала его слишком большая стоимость и его приобретение оказывается невыгодным вложением, по сравнению с другими ноутбуками Apple. Главной альтернативой устройства называют MacBook Pro 2017 с 13-дюймовым экраном, который лишь на 100 долларов дороже и имеет лучшее оснащение.

По мнению экспертов, цена MacBook Air 2018 должна составлять не более 1 тысячи долларов. В таком случае это был бы хороший ноутбук за такие средства. Однако когда он стоит 1200 долларов, а Pro-ноутбук 1300 долларов, то выбор становится очевидным.

Кроме лучшей оснащенности, MacBook Pro меньше по размерам и более тонкий, что делает его хорошим помощником для решения задач в бизнес-среде. MacBook Air толще на полтора сантиметра, что делает его использование неудобным. Кроме того, в Pro-версии лучше экран. Также MacBook Air оснащен новым процессором Intel Core i5, но он уступает названному ноутбуку. В более дорогой модели установлен U-чип, отличающийся меньшим энергопотреблением.

MacBook Air 2018 был представлен 30 октября в Лос-Анджелесе, а на российском рынке продажи начались 19 ноября.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:14

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