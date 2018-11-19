В России в продаже появился ноутбук Apple MacBook Air с дисплеем Retina





Новый ноутбук стал на 17% меньше по объему по сравнению с предыдущими моделями серии. MacBook Air обладает 13,3-дюймовым дисплеем, а его толщина составляет 15,6 мм, что делает его на 10% тоньше предшественника. Устройство Apple способно проработать 12 часов в автономном режиме в интернете и до 13 часов при просмотре фильмов в сервисе iTunes. Тачпад MacBook Air стал на 20% больше, появились сканер отпечатков пальцев Touch ID и два разъема USB Type-C (Thunderbolt).За быстродействие MacBook Air отвечает процессор восьмого поколения Intel Core i5, максимальная модификация имеет 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объемом 1,5 ТБ. Цена на версию с двухъядерным процессором Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и SSD 128 ГБ составляет 104 990 рублей, за конфигурацию с SSD объемом 256 гб придется заплатить 120 990 рублей.