Диму Билана не узнали без бороды
Знаменитый российский певец Дима Билан в своем блоге Instagram показал подписчикам новый образ. Артист решил сбрить бороду и усы. Поклонники «ночного хулигана» не сразу узнали в нем любимого исполнителя.
Дима Билан довольно часто публикует в социальной сети Instagram свежие фотографии, однако в этот раз он удивил подписчиков. На снимке можно увидеть певца стоящего у большого окна, а на его лице отсутствует привычная уже для всех бородка и усы.
Читатели блога Димы Билана сошлись во мнении, что он стал выглядеть моложе почти на 10 лет. Многие подчеркнули, что он очень хорошо выглядит.
Ранее своим помолодевшим внешним видом порадовала фанатов актриса Светлана Ходченкова.
Дима Билан довольно часто публикует в социальной сети Instagram свежие фотографии, однако в этот раз он удивил подписчиков. На снимке можно увидеть певца стоящего у большого окна, а на его лице отсутствует привычная уже для всех бородка и усы.
Читатели блога Димы Билана сошлись во мнении, что он стал выглядеть моложе почти на 10 лет. Многие подчеркнули, что он очень хорошо выглядит.
Ранее своим помолодевшим внешним видом порадовала фанатов актриса Светлана Ходченкова.