Светлана Ходченкова показала естественную красоту на фото с Бали

Выдающаяся российская актриса театра и кино успевает не только сниматься в популярных телевизионных проектах, таких как "Годунов", "Домашний арест", "Вы все меня бесите" и других кинокартинах, но и находит время для отдыха. Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса Светлана Ходченкова выбрала теплое место для восстановления сил, а именно - экзотический остров Бали.Теперь артистка радует поклонников интересными и яркими снимками в Instagram с одного из самых красивых уголков планеты. На новом снимке 35-летняя Ходченкова предстала во всей своей природной красе. Фанаты порадовались за любимую актрису, ведь мало кто из её именитых коллег по цеху решается сделать снимок без "боевого раскраса"."Очень красивая", "Лучезарная", "Рыжик", "Как ребенок", "Очень Красивая", "Что-то у вас есть от Николь Кидман", "Красивая, милая любая! Смотреть можно бесконечно....а ещё голос. Это просто всё красиво, гармонично! Улыбка. Света, вы просто всё красавица, красотка, умница!", "Настоящая", "Вся как из золотых лучей", "Богиня", "Очаровательный цветочек", "Какая светлая", "Природа одарила", - восхищались красотой Светланы Ходченковой многочисленные подписчики аккаунта знаменитой блондинки.