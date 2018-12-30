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Встречаем Новый год правильно: Во что одеться и как накрыть стол

До встречи наступающего года Жёлтой Земляной Свиньи остались буквально считанные часы, и практически каждый определился, в каком наряде его встретит, и что поставит на праздничный стол. Но ещё не поздно прислушаться к советам экспертов и внести некоторые коррективы, чтобы новая хозяйка года была благосклонна и сулила весь год только удачу.

Встречаем Новый год правильно: Во что одеться и как накрыть стол

Эксперты в кулинарной области советуют избегать на праздничном столе любых блюд из свинины. В качестве замены можно использовать говядину, дичь, баранину или мясо птицы, а блюда дополнить орехами и сухофруктами, что задобрит хозяйку наступающего года. Не стоит забывать и об украшении стола – золотистая скатерть и свечи привлекут к хозяевам дома деньги и обеспечат благосостояние на весь год.

Цветовая гамма нарядов для праздничного вечера обязательно должна быть близка к жёлтому цвету, говорят дизайнеры. Идеальным они считают платье или костюм горчичного цвета с добавлением блёсток или сверкающих аксессуаров. Для любителей встречать Новый год в семейном кругу советуют свободный свитер с интересным принтом, например, Деда Мороза или оленя. Дополнить такой простой образ можно забавными мелочам, такими, как колпак эльфа или Санты.

Представительницам прекрасного пола рекомендуют «не заморачиваться» с причёсками. Не обязательно идти в салон, достаточно просто распущенных волос или собранного с лёгкой небрежностью «конского хвоста». Причёска должна иметь вид небольшого «творческого беспорядка», без локонов и идеальных укладок.

Эксперты отмечают, прислушавшись к их небольшим советам можно привлечь благосклонность Жёлтой Земляной Свиньи и обеспечить себе успех на весь наступающий год.

Ранее ДНИ24 сообщали о том, кому повезет в год Золотой Свинья.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:41

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