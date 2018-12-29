Кому улыбнётся Золотая Свинья: Самые удачливые знаки Зодиака в 2019 году
В конце каждого года астрологи и экстрасенсы дают свои предсказания для всех знаков Зодиака на грядущий год. Этот не стал исключением, и специалисты в сфере прогнозирования будущего рассказали, кому же в 2019 году улыбнётся удача, представителям каких зодиакальных созвездий больше всего благоволит Золотая (Жёлтая) Свинья.
Год Свиньи (Кабана) является заключающим в 12-летнем зодиакальном цикле. Астрологи считают этот знак добрым, щедрым, семейным, весьма активным и счастливым. Поэтому в 2019 году многие знаки Зодиака смогут, наконец, найти своего надёжного партнёра как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. При этом, конечно, не стоит забывать, само ничего не приходит, для того, чтобы добиться успехов во всех начинаниях - определённо необходимо прилаживать усилия.
Золотая Свинья предоставит представителям знаков Тельца, Девы и Козерога (стихия Земли) шансы внести коррективы в своё окружение: ненужные люди «отсеются», а важные займут своё место в жизни. Представители стихии Воды (Раки, Рыбы, Скорпионы) получать возможность для самореализации и продвижения карьеры.
Овны, Стрельцы и Львы (знаки Огня) в наступающем году улучшат отношения с партнёрами и коллегами, а некоторые смогут изменить свой семейный статус. Многим Близнецам, Весам и Водолеям (стихия Воздуха) выпадет шанс совершить путешествие.
Астрологи говорят, представители всех знаков Зодиака обязательно добьются успехов во всех поставленных планах и начинаниях, но при условии, что не будут ждать подарков Вселенной, а будут действовать сами. Известно, Фортуна не любит ленивых, она благоволит только настойчивым и целеустремлённым.
Год Свиньи (Кабана) является заключающим в 12-летнем зодиакальном цикле. Астрологи считают этот знак добрым, щедрым, семейным, весьма активным и счастливым. Поэтому в 2019 году многие знаки Зодиака смогут, наконец, найти своего надёжного партнёра как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. При этом, конечно, не стоит забывать, само ничего не приходит, для того, чтобы добиться успехов во всех начинаниях - определённо необходимо прилаживать усилия.
Золотая Свинья предоставит представителям знаков Тельца, Девы и Козерога (стихия Земли) шансы внести коррективы в своё окружение: ненужные люди «отсеются», а важные займут своё место в жизни. Представители стихии Воды (Раки, Рыбы, Скорпионы) получать возможность для самореализации и продвижения карьеры.
Овны, Стрельцы и Львы (знаки Огня) в наступающем году улучшат отношения с партнёрами и коллегами, а некоторые смогут изменить свой семейный статус. Многим Близнецам, Весам и Водолеям (стихия Воздуха) выпадет шанс совершить путешествие.
Астрологи говорят, представители всех знаков Зодиака обязательно добьются успехов во всех поставленных планах и начинаниях, но при условии, что не будут ждать подарков Вселенной, а будут действовать сами. Известно, Фортуна не любит ленивых, она благоволит только настойчивым и целеустремлённым.
Общество / Главные новости
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:21