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Audi анонсировала цену на новую версию кросса Audi SQ2

Представители автобренда Audi анонсировали цену на новую версию кросса Audi SQ2. Минимальная цена на авто составляет 44 500 евро.

Audi анонсировала цену на новую версию кросса Audi SQ2


Транспортное средство под капотом имеет двухлитровый турбированный мотор, который способен генерировать 300 лошадиных сил. Покупатели при помощи конфигуратора могут получить в транспортное средство фирменную мультимедийную систему MMI, виртуальную панель приборов, девятнадцатидюймовые диски, пакет из карбона. За счёт всего этого стоимость автомобиля увеличивается на 5 000 евро. В рамках отечественного рынка новая версия станет доступной в 2019 году. Пока нет данных, сколько будет стоить автомобиль в РФ.

«Dni24» ранее сообщали, что немецкая компания Audi собирается расширить линейку двигателей компактной вариации Audi Q3.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:53

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