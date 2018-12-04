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Немецкий автобренд расширяет линейку Audi Q3

Немецкий автобренд планирует расширить линейку силовых агрегатов компактной своей версии Audi Q3. Базовый вариант авто оснащают 1,5-литровым силовым агрегатом на 147 «лошадок». Эта версия была названа 35 TFSI.

Немецкий автобренд расширяет линейку Audi Q3


Вариацию 40 TFSI наделили 2-литровой силовой установкой на 187 «лошадок». Данная версия авто способна развивать первые 100 км/час за 7,4 сек. Более мощная версия 45 TFSI имеет под капотом двухлитровый мотор. Данное транспортное средство развивает мощность до 227 «лошадок». Первую сотню авто набирает за 6,5 сек. Дизельную линейку силовых агрегатов занимает версия 35 TDI. Она оснащена двухлитровым двигателем на 147 «лошадок». Сюда также вошла 40 TDI, оснащаемая двухлитровым двигателем на 187 «лошадок».

В настоящее время нет пока каких-либо данных в отношении цены на данные транспортные средства с новыми силовыми установками.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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