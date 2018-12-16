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Audi выпустила лимитированную «черную» серию А4 Allroad «Absolute»

Немецкий бренд Audi выпустил новинку. Речь идёт о лимитированной «черной» серии А4 Allroad «Absolute». Новую версию можно приобрести исключительно в рамках японского авторынка.

Audi выпустила лимитированную «черную» серию А4 Allroad «Absolute»

Тираж транспортного средства достигает 125 единиц. Версия получит черную расцветку кузова, отделки салона авто, тонировки, девятнадцатидюймовых колесных дисков. Транспортное средство наделят специальными шинами Pilot Sport. Автомобиль наделили хромированной радиаторной решеткой. Авто имеет сдвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне транспортного средства имеются черные вставки. Потолок имеет светло-серую расцветку. Автомобиль под капотом имеет двухлитровую силовую установку на 252 лошадиных сил. Audi A4 способна до первой сотни разгоняться за 6,1 сек. Транспортное средство расценивается в 67 тыс. руб.

«Dni24» ранее сообщали, что немецкий известный автобренд Audi приступил к испытаниям нового транспортного средства Audi S3.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:26

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