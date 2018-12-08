Audi начала испытывать новую версию модели S3
Немецкая автокомпания Audi начала испытывать новую версию модели S3. На сегодняшний день новая вариация указанного авто проходит дорожные испытания на территории Швеции.
Новая версия Audi S3 возможно наделят массивной ячеистой радиаторной решеткой, дополнительным обвесом, модернизированной тормозной системой, перенастроенной подвеской, заниженным клиренсом, дифференциалом с повышенным коэффициентом трения, дополнительными режимами езды для трансмиссии. В салоне транспортного средства установят переработанную цифровую приборную панель. Информация о технических характеристиках Audi S3 в настоящее время отсутствует. Согласно предварительным данным, новую версию авто презентуют в 2020 году. Пока не известна цена на транспортное средство.
«Dni24» ранее сообщали, что бренд Polestar продемонстрировал первые испытания нового гибридного купе версии Polestar 1.
Новая версия Audi S3 возможно наделят массивной ячеистой радиаторной решеткой, дополнительным обвесом, модернизированной тормозной системой, перенастроенной подвеской, заниженным клиренсом, дифференциалом с повышенным коэффициентом трения, дополнительными режимами езды для трансмиссии. В салоне транспортного средства установят переработанную цифровую приборную панель. Информация о технических характеристиках Audi S3 в настоящее время отсутствует. Согласно предварительным данным, новую версию авто презентуют в 2020 году. Пока не известна цена на транспортное средство.
«Dni24» ранее сообщали, что бренд Polestar продемонстрировал первые испытания нового гибридного купе версии Polestar 1.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:40