Polestar продемонстрировала первые испытания новой версии гибридного купе Polestar 1
Представители компании Polestar продемонстрировали первые испытания новой версии гибридного купе. Согласно предварительной информации, версия Polestar 1 в настоящее время проходит тесты в рамках специального полигона Hällered Proving Ground.
Автомобиль с гибридной силовой установкой может разгоняться до 220 км/час. Транспортное средство наделено массой различных технологических дополнений. Сюда также вошла тестовая версия ИИ для круиз-контроля, который оснащается несколькими датчиками. Транспортное средство собираются производить на территории Китая в рамках мощностей автозавода в Чэнду. В настоящее время отсутствует информация, когда именно запустят в продажу гибридную версию от Polestar.
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«Dni24» раньше сообщали, что автобренд Koenigsegg планирует выпустить спорткар, который установит новый рекорд. Agera RT сможет разгоняться до 447 км/час.
Автомобиль с гибридной силовой установкой может разгоняться до 220 км/час. Транспортное средство наделено массой различных технологических дополнений. Сюда также вошла тестовая версия ИИ для круиз-контроля, который оснащается несколькими датчиками. Транспортное средство собираются производить на территории Китая в рамках мощностей автозавода в Чэнду. В настоящее время отсутствует информация, когда именно запустят в продажу гибридную версию от Polestar.
]My Webpage
«Dni24» раньше сообщали, что автобренд Koenigsegg планирует выпустить спорткар, который установит новый рекорд. Agera RT сможет разгоняться до 447 км/час.
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Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:10