Polestar продемонстрировала первые испытания новой версии гибридного купе Polestar 1





Автомобиль с гибридной силовой установкой может разгоняться до 220 км/час. Транспортное средство наделено массой различных технологических дополнений. Сюда также вошла тестовая версия ИИ для круиз-контроля, который оснащается несколькими датчиками. Транспортное средство собираются производить на территории Китая в рамках мощностей автозавода в Чэнду. В настоящее время отсутствует информация, когда именно запустят в продажу гибридную версию от Polestar.«Dni24» раньше сообщали, что автобренд Koenigsegg планирует выпустить спорткар, который установит новый рекорд. Agera RT сможет разгоняться до 447 км/час.