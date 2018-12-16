В Сети выложили рендер «Нивы-Смарт»
В Сети выложили фото «Нивы-Смарт». Данный снимок повеселил пользователей. Речь идёт об уменьшенной версии Lada 4 х 4 «Нива», которая обладает непропорциональными колёсами.
Авто имеет фиолетовую расцветку. Машину переделали из трёхдверной версии «Нива». Длина кузова была укорочена и поставлены огромные колёса. Капот авто оснащается раллийным воздухозаборником. Колёсные арки были расширены, доходя до нижних срезов автомобильных боковых окон. Специалисты проанализировали данный снимок. В случае сохранения технических параметров вес Lada 4x4 может улучшить динамические характеристики транспортного средства. До первой сотни автомобиль может разгоняться за 10 сек. Пользователями Сети начали выражаться сомнения. По мнению многих любителей авто, эта версия может стать популярной среди фанатов миниатюрных, а также необычных машин. Другие пользователи назвали авто «Нива-недоросток», а также «Нива-Смарт».
«Dni24» ранее сообщали, что Jaguar предложил ряд полезных аксессуаров, которые предназначены для домашних животных.
Авто имеет фиолетовую расцветку. Машину переделали из трёхдверной версии «Нива». Длина кузова была укорочена и поставлены огромные колёса. Капот авто оснащается раллийным воздухозаборником. Колёсные арки были расширены, доходя до нижних срезов автомобильных боковых окон. Специалисты проанализировали данный снимок. В случае сохранения технических параметров вес Lada 4x4 может улучшить динамические характеристики транспортного средства. До первой сотни автомобиль может разгоняться за 10 сек. Пользователями Сети начали выражаться сомнения. По мнению многих любителей авто, эта версия может стать популярной среди фанатов миниатюрных, а также необычных машин. Другие пользователи назвали авто «Нива-недоросток», а также «Нива-Смарт».
«Dni24» ранее сообщали, что Jaguar предложил ряд полезных аксессуаров, которые предназначены для домашних животных.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:12