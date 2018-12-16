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Jaguar предлагает линейку полезных аксессуаров для домашних животных

Руководство автокомпании Jaguar предложило для своих потенциальных клиентов линейку необычных, однако полезных аксессуаров, которые предназначены для домашних животных. Все элементы являются доступными для кроссов бренда и для версий XF Sportbrake.

Jaguar предлагает линейку полезных аксессуаров для домашних животных


В число предлагаемых аксессуаров вошли непробиваемая чаша, предназначенная для воды, специальные чехлы для задних автомобильных сидений. Данные чехлы объединяются с аналогом, который обеспечивает защиту дверей. Также имеют место накладки, которые предназначены для грязных, а также мокрых лап животных.



Клиентам также предлагается специализированная будка, которая устанавливается в багажник транспортного средства. В ходе её изготовления применялись металлические элементы и мягкая подложка. Средняя цена на данные аксессуары составляет свыше 40 000 руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:15

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