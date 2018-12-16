Jaguar предлагает линейку полезных аксессуаров для домашних животных





В число предлагаемых аксессуаров вошли непробиваемая чаша, предназначенная для воды, специальные чехлы для задних автомобильных сидений. Данные чехлы объединяются с аналогом, который обеспечивает защиту дверей. Также имеют место накладки, которые предназначены для грязных, а также мокрых лап животных.Клиентам также предлагается специализированная будка, которая устанавливается в багажник транспортного средства. В ходе её изготовления применялись металлические элементы и мягкая подложка. Средняя цена на данные аксессуары составляет свыше 40 000 руб.