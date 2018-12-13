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Apple осуществляет разработку собственного модема для iPhone

Apple занимается разработкой собственного модема для устройств iPhone. В начале декабря опубликовали список востребованных вакансий, в который вошла пара архитекторов сотовых современных модемных систем.

Apple осуществляет разработку собственного модема для iPhone

При этом один из них получит работу в Сан-Диего. Другому придётся работать в Санта-Кларе. Ещё в Сан-Диего открыли ряд рабочих мест, которые предлагаются инженерам-проектировщикам RF. Список востребованных новых рабочих мест анонсировали в декабре. Между тем, идея разработки сотовых модемов у руководства «яблочной» компании появилась в 2014 году. В этот период времени Apple взяла на работу примерно тридцать инженеров RF из фирмы Qualcomm, а также Broadcom. В настоящее время Intel представляет собой основного поставщика современных модемов. Вследствие перехода на собственные модемы, компания сможет в итоге стать независимой от прочих крупных производителей. При этом у неё появится возможность конкурировать с Qualcomm, обвиняющей «яблочников» в нарушении ряда патентов. Производители отмечают, что для разработки собственного фирменного модема специалистам корпорации Apple потребуется не меньше трёх лет.

«Dni24» ранее сообщали, что корпорация Apple создала новые современные наушники модификации AirPods, которые будут наделены биометрическими специальными датчиками. Устройство в следующем году должно получить функцию, которая подавляет шумы.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:14

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