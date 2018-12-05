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Новые наушники AirPods от Apple оснащаются биометрическими датчиками

Apple получила очередной новый патент, где имеется описание универсальных возможностей беспроводных современных наушников AirPods. Данная модель оснащается биометрическими датчиками.

Новые наушники AirPods от Apple оснащаются биометрическими датчиками


Они способны определять, в каком ухе размещается наушник. AirPods отличаются симметричным дизайном. В данном случае удобство заключается в универсальности левого либо правого наушника, а также, если один из наушников будет потерян. В данном случае намного проще осуществлять замену утерянного устройства. Обновленная версия AirPods сможет следить, какой у пользователя пульс и температура, осуществлять мониторинг прочих показателей здоровья. По словам производителей, новые возможности модели доступными станут к 2020 году. AirPods в 2019 году наделят функцией шумоподавления, а также защиты от воды.

«Dni24» ранее сообщали, что бренд Xiaomi в очередной раз внёс обновления в свою продукцию. Устройство Xiaomi Pocophone F1 в этот раз получит новые возможности для камеры.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:24

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