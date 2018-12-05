Новые наушники AirPods от Apple оснащаются биометрическими датчиками
Apple получила очередной новый патент, где имеется описание универсальных возможностей беспроводных современных наушников AirPods. Данная модель оснащается биометрическими датчиками.
Они способны определять, в каком ухе размещается наушник. AirPods отличаются симметричным дизайном. В данном случае удобство заключается в универсальности левого либо правого наушника, а также, если один из наушников будет потерян. В данном случае намного проще осуществлять замену утерянного устройства. Обновленная версия AirPods сможет следить, какой у пользователя пульс и температура, осуществлять мониторинг прочих показателей здоровья. По словам производителей, новые возможности модели доступными станут к 2020 году. AirPods в 2019 году наделят функцией шумоподавления, а также защиты от воды.
«Dni24» ранее сообщали, что бренд Xiaomi в очередной раз внёс обновления в свою продукцию. Устройство Xiaomi Pocophone F1 в этот раз получит новые возможности для камеры.
Они способны определять, в каком ухе размещается наушник. AirPods отличаются симметричным дизайном. В данном случае удобство заключается в универсальности левого либо правого наушника, а также, если один из наушников будет потерян. В данном случае намного проще осуществлять замену утерянного устройства. Обновленная версия AirPods сможет следить, какой у пользователя пульс и температура, осуществлять мониторинг прочих показателей здоровья. По словам производителей, новые возможности модели доступными станут к 2020 году. AirPods в 2019 году наделят функцией шумоподавления, а также защиты от воды.
«Dni24» ранее сообщали, что бренд Xiaomi в очередной раз внёс обновления в свою продукцию. Устройство Xiaomi Pocophone F1 в этот раз получит новые возможности для камеры.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:24