Xiaomi Pocophone F1 получит новые возможности для камеры
Компания Xiaomi постоянно обновляет свою продукцию. В Сети появилась информация, что Xiaomi Pocophone F1 наделят новыми возможностями для камеры.
Бренд Xiaomi приступил к тестированию новой версии оболочки «операционки» MIUI 10.8.12.4 для смартфона Pocophone F1. Главная особенность интерфейса заключается в новых функциях камеры. Устройство Pocophone F1 оснащается новой фирменной оболочкой и может быть наделёно более современным режимом съемок с увеличенным количеством кадров за секунду. Снимки можно будет делать даже в случае низкого уровня освещения за счёт системы стабилизации баланса белого, а также светочувствительности. Обновление MIUI 10.8.12.4, предназначенное для устройства Pocophone F1, будет обладать размером в 184 Гб. Представителями компании отмечается, что интерфейс в общем пользовательском доступе предложат в 2019 году.
«Dni24» ранее сообщали, что в Google анонсировали лучшие приложения Android на 2018 год. Первое место в рейтинге досталось приложению Drops, которое позволяет изучать иностранные языки.
Бренд Xiaomi приступил к тестированию новой версии оболочки «операционки» MIUI 10.8.12.4 для смартфона Pocophone F1. Главная особенность интерфейса заключается в новых функциях камеры. Устройство Pocophone F1 оснащается новой фирменной оболочкой и может быть наделёно более современным режимом съемок с увеличенным количеством кадров за секунду. Снимки можно будет делать даже в случае низкого уровня освещения за счёт системы стабилизации баланса белого, а также светочувствительности. Обновление MIUI 10.8.12.4, предназначенное для устройства Pocophone F1, будет обладать размером в 184 Гб. Представителями компании отмечается, что интерфейс в общем пользовательском доступе предложат в 2019 году.
«Dni24» ранее сообщали, что в Google анонсировали лучшие приложения Android на 2018 год. Первое место в рейтинге досталось приложению Drops, которое позволяет изучать иностранные языки.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:13