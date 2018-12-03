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В Google поделились данными о лучших приложениях Android в 2018 году

В компании Google поделились информацией о лучших приложениях Android текущего года. Специалисты опубликовали рейтинг на конец года, отметив лучшее в сервисе Google Play.

В Google поделились данными о лучших приложениях Android в 2018 году


Лучшим приложением стал Drops, позволяющий изучать иностранные языки. Лучшей мобильной игрой назвали PBUG Mobile. Специалистами было отмечено приложение Vimage, которое позволяет добавлять анимацию к снимкам, программу для раскрашивания No Draw, видео-сервис Neverthink, а также TikTok. В Google Play хороший спрос имеет Scout FM, позволяющее прослушивать подкасты. Ещё в список смог попасть сервис Slowly. Стоит также отметить следующие ресурсы YouTube TV и Keep Trainer. Хорошим спросом пользуются Luci и Line. Также стоит вспомнить Just a Line и Unfold. И это далеко не полный перечень.

Накануне «Dni24» сообщили, что в канун долгожданных новогодних праздников могут участиться случаи воровства с банковских карт, вследствие праздничных распродаж.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:43

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