В Google поделились данными о лучших приложениях Android в 2018 году

Лучшим приложением стал Drops, позволяющий изучать иностранные языки. Лучшей мобильной игрой назвали PBUG Mobile. Специалистами было отмечено приложение Vimage, которое позволяет добавлять анимацию к снимкам, программу для раскрашивания No Draw, видео-сервис Neverthink, а также TikTok. В Google Play хороший спрос имеет Scout FM, позволяющее прослушивать подкасты. Ещё в список смог попасть сервис Slowly. Стоит также отметить следующие ресурсы YouTube TV и Keep Trainer. Хорошим спросом пользуются Luci и Line. Также стоит вспомнить Just a Line и Unfold. И это далеко не полный перечень.Накануне «Dni24» сообщили, что в канун долгожданных новогодних праздников могут участиться случаи воровства с банковских карт, вследствие праздничных распродаж.