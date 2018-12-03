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В канун новогоднего празднования участятся случаи краж с банковских карт

Эксперты из "Лаборатории Касперского" заявили, что в канун новогоднего празднования станет больше случаев краж, производимых с различных банковских карт. Специалисты отмечают, что причиной этому послужат праздничные распродажи.

В канун новогоднего празднования участятся случаи краж с банковских карт


Вследствие этого владельцам банковских карт нужно быть более внимательней, а также бдительней во время производимых покупок в интернет-магазинах. Хакеры активно ведут себя в Сети не только перед распродажами на Рождественские праздники. За 1 квартал этого года мошенниками было совершено 98 000 000 попыток воровства пользовательской информации. Во 2 квартале количество интернет-краж стало больше, составив 107 000 000 раз. Мошенники совершают кражи информации за счёт поддельных страниц сайтов - фишинг. За основу хакеры берут интернет-магазины, являющиеся базой для создания аналогичных по названию и дизайну сайтов, где клиенты осуществляют покупки, а также указывают информацию банковских карт. Эти данные оказываются в руках у хакеров.

Мошенниками ещё используются фейковые электронные письма, а также архивы с данными, заражёнными вирусами. Для избегания таких уловок нужно осуществлять проверку адресов сайтов, а также правильности введения информации.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:52

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