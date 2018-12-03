В канун новогоднего празднования участятся случаи краж с банковских карт





Вследствие этого владельцам банковских карт нужно быть более внимательней, а также бдительней во время производимых покупок в интернет-магазинах. Хакеры активно ведут себя в Сети не только перед распродажами на Рождественские праздники. За 1 квартал этого года мошенниками было совершено 98 000 000 попыток воровства пользовательской информации. Во 2 квартале количество интернет-краж стало больше, составив 107 000 000 раз. Мошенники совершают кражи информации за счёт поддельных страниц сайтов - фишинг. За основу хакеры берут интернет-магазины, являющиеся базой для создания аналогичных по названию и дизайну сайтов, где клиенты осуществляют покупки, а также указывают информацию банковских карт. Эти данные оказываются в руках у хакеров.Мошенниками ещё используются фейковые электронные письма, а также архивы с данными, заражёнными вирусами. Для избегания таких уловок нужно осуществлять проверку адресов сайтов, а также правильности введения информации.