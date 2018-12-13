Полина Гагарина похвасталась в Instagram новогодней елкой
Полина Гагарина опубликовала новый пост на странице в Instagram. Певица решила похвастаться поклонникам новогодней елкой, которую она поставила в своем доме.
Полина Гагарина активно пользуется социальными сетями. Знаменитость любит радовать своих преданных поклонников различными публикациями в Instagram. Накануне исполнительница опубликовала новый пост, в котором показала новогоднюю елку, установленную в ее доме. В комментарии к снимку Полина Гагарина написала, что благодарна дизайнеру, который нарядил елку. Также знаменитость спросила у своих подписчиков, до какого возраста они верили в Деда Мороза.
Поклонники Полины Гагариной отреагировали моментально. Они начали писать: "Какая красота, я верила в Деда мороза до 10 лет", "Елка просто супер, очень классная", "Супер, выше папы, выше мамы достаёт до потолка)", "Верю до сих пор. Мне 31 год))", " Елка замечательная, красавица", "Елка класс, верила до 12 лет". Всего за сутки пост исполнительница набрал более 230 тысяч лайков.
Ранее Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами ёлку.
Полина Гагарина активно пользуется социальными сетями. Знаменитость любит радовать своих преданных поклонников различными публикациями в Instagram. Накануне исполнительница опубликовала новый пост, в котором показала новогоднюю елку, установленную в ее доме. В комментарии к снимку Полина Гагарина написала, что благодарна дизайнеру, который нарядил елку. Также знаменитость спросила у своих подписчиков, до какого возраста они верили в Деда Мороза.
Поклонники Полины Гагариной отреагировали моментально. Они начали писать: "Какая красота, я верила в Деда мороза до 10 лет", "Елка просто супер, очень классная", "Супер, выше папы, выше мамы достаёт до потолка)", "Верю до сих пор. Мне 31 год))", " Елка замечательная, красавица", "Елка класс, верила до 12 лет". Всего за сутки пост исполнительница набрал более 230 тысяч лайков.
Ранее Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами ёлку.