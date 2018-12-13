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Полина Гагарина похвасталась в Instagram новогодней елкой

Полина Гагарина опубликовала новый пост на странице в Instagram. Певица решила похвастаться поклонникам новогодней елкой, которую она поставила в своем доме.

Полина Гагарина похвасталась в Instagram новогодней елкой

Полина Гагарина активно пользуется социальными сетями. Знаменитость любит радовать своих преданных поклонников различными публикациями в Instagram. Накануне исполнительница опубликовала новый пост, в котором показала новогоднюю елку, установленную в ее доме. В комментарии к снимку Полина Гагарина написала, что благодарна дизайнеру, который нарядил елку. Также знаменитость спросила у своих подписчиков, до какого возраста они верили в Деда Мороза.

Полина Гагарина похвасталась в Instagram новогодней елкой

Поклонники Полины Гагариной отреагировали моментально. Они начали писать: "Какая красота, я верила в Деда мороза до 10 лет", "Елка просто супер, очень классная", "Супер, выше папы, выше мамы достаёт до потолка)", "Верю до сих пор. Мне 31 год))", " Елка замечательная, красавица", "Елка класс, верила до 12 лет". Всего за сутки пост исполнительница набрал более 230 тысяч лайков.

Ранее Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами ёлку.



 
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Общество / ШоуБиз / Другое
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:37

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