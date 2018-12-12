АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами ёлку

Популярная российская поп-исполнительница Глюк’оZа получила изрядную долю критики от своих подписчиков после опубликования поста с наряженной дизайнерами ёлкой. Многие осудили певицу, подчёркивая, украшать новогоднее дерево нужно с семьёй, а не доверять посторонним людям, пусть даже и профессионалам.

Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами ёлку

Певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под сценическим псевдонимом Глюк’оZа решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети предновогодним настроением. Она опубликовала фотографию нарядно украшенной ёлки и поделилась координатами специалистов, создававших праздничный декор в её доме.

Скорее всего, певица даже не могла предположить, что невинное фото вызовет шквал критики в её адрес. Многие поклонники, конечно, оказались солидарны с Глюк’оZой и согласились, специалисты, не один год занимающиеся праздничным дизайном, отлично справились с заданием. Но многие остались при своём мнении, утверждая, украшать дом и новогоднее дерево нужно только с семьёй, тогда и получится особая атмосфера.

Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами ёлку

«И это безупречный вкус?», «Ёлка, как ёлка. Самим можно не хуже нарядить», «Докатились…Ёлку уже сами нарядить не могут», - пишут они.


При этом большее количество комментаторов, не зависимо от их взглядов на то, кто должен заниматься украшением «лесной красавицы», отмечают, насколько хорошо выглядит сама Наталья. В её адрес написано огромное количество комплиментов, в которых оценили и её фигуру, и причёску, и наряд.

«Красотка», «Очень милая», «Глюкоза – любовь моя», - и ещё огромное количество комплиментов написали они любимой певице.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева поздравила россиян с Новым годом,
Ученые: Пыль становится устойчивой к антибиотикам
В Беларуси появился второй самолёт в стиле World
Колдунья из Великого Новгорода расплатилась с
Экс-участник «Дома-2» Виталий Малышев закрутил
Google: Россияне признали смерть Стивена Хокинга
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S с 5 камерами на 48 Мп
Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко
Эксперты назвали лучшие гаджеты к Новому году
Роман Капаклы о выходе в финал: «У Алёны Савкиной
Яна Поплавская в Instagram показала, как
Эксперт рассказал об особенностях неуязвимого
Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений
Volkswagen Polo в ноябре стал лидером продаж на
Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами
В России в корпус iPhone XS встроили «умные» часы
Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню
Воспаленное сознание: почему Россию обвиняют в
Максим Фадеев заявил о работе над новым детским
Дочь Любови Успенской поделилась полуголыми
Чешские аналитики рассказали о шансах украинской
Владельцы iPhone могут отследить полёт Санта
Валерий Блюменкранц заявил, что славы на "Доме-2"
В интернете появилось фото передней части Toyota
Ольга Рапунцель испортила День рождения сестры
Татьяна Навка рассказала о "прилетевшем" в лицо
Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram
Названы самые крутые девайсы уходящего 2018 года
Космическая станция InSight прислала первые селфи
Николай Бурляев в эфире программы «Судьба
Просмотреть все новости