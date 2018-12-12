Глюк'оZу раскритиковали за наряженную дизайнерами ёлку

«И это безупречный вкус?», «Ёлка, как ёлка. Самим можно не хуже нарядить», «Докатились…Ёлку уже сами нарядить не могут», - пишут они.

«Красотка», «Очень милая», «Глюкоза – любовь моя», - и ещё огромное количество комплиментов написали они любимой певице.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под сценическим псевдонимом Глюк’оZа решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети предновогодним настроением. Она опубликовала фотографию нарядно украшенной ёлки и поделилась координатами специалистов, создававших праздничный декор в её доме.Скорее всего, певица даже не могла предположить, что невинное фото вызовет шквал критики в её адрес. Многие поклонники, конечно, оказались солидарны с Глюк’оZой и согласились, специалисты, не один год занимающиеся праздничным дизайном, отлично справились с заданием. Но многие остались при своём мнении, утверждая, украшать дом и новогоднее дерево нужно только с семьёй, тогда и получится особая атмосфера.При этом большее количество комментаторов, не зависимо от их взглядов на то, кто должен заниматься украшением «лесной красавицы», отмечают, насколько хорошо выглядит сама Наталья. В её адрес написано огромное количество комплиментов, в которых оценили и её фигуру, и причёску, и наряд.