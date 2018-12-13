Александра Черно разрешила Иосифу Оганесяну отпраздновать мальчишник
Саша Черно позволила будущему супругу Иосифу Оганесяну отпраздновать с друзьями мальчишник.
Совсем скоро Александра и Иосиф официально станут супружеской парой, к чему влюбленные продолжают активно готовиться. Несмотря на то, что в последнее время Черно и Оганесян довольно часто начали ругаться и даже драться, они не намерены откладывать бракосочетание.
Несколько дней назад наш портал уже сообщал о том, что Иосиф перенес свой мальчишник. Тогда в социальных сетях поговаривали, что причиной этому стал запрет Александры, которая не отпускает своего возлюбленного гулять по ночам без нее. И вот сегодня появились сведения, что Черно все-таки дала добро на мероприятие для «мальчишек».
Саша совершила настоящий героический поступок, заявив Иосифу, что хочет, чтобы он до штампа в паспорте пошел с друзьями немного развлечься. Нужно сказать, что эти слова шокировали не только Оганесяна, но и многих телезрителей «Дома-2».
По мнению поклонников реалити-шоу, Черно разрешила избраннику отметить мальчишник неспроста, вполне возможно, что девушка почувствовала, что своими постоянными запретами, скандалами и нервами может спугнуть 27-летнего парня.
Совсем скоро Александра и Иосиф официально станут супружеской парой, к чему влюбленные продолжают активно готовиться. Несмотря на то, что в последнее время Черно и Оганесян довольно часто начали ругаться и даже драться, они не намерены откладывать бракосочетание.
Несколько дней назад наш портал уже сообщал о том, что Иосиф перенес свой мальчишник. Тогда в социальных сетях поговаривали, что причиной этому стал запрет Александры, которая не отпускает своего возлюбленного гулять по ночам без нее. И вот сегодня появились сведения, что Черно все-таки дала добро на мероприятие для «мальчишек».
Саша совершила настоящий героический поступок, заявив Иосифу, что хочет, чтобы он до штампа в паспорте пошел с друзьями немного развлечься. Нужно сказать, что эти слова шокировали не только Оганесяна, но и многих телезрителей «Дома-2».
По мнению поклонников реалити-шоу, Черно разрешила избраннику отметить мальчишник неспроста, вполне возможно, что девушка почувствовала, что своими постоянными запретами, скандалами и нервами может спугнуть 27-летнего парня.
«Ну, наконец, Черно поняла, что своим поведением и приказами может довести до того, что Оганесян в последний момент передумает на ней жениться», - написала одна из поклонниц телепроекта «Дом-2» в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:30