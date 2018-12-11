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Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян перенес мальчишник

Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян решил отложить свой мальчишник на неопределенное время.

Не секрет, что совсем скоро Иосиф официально станет супругом Александры Черно. На данный момент влюбленные продолжают активно готовиться к бракосочетанию и время от времени пытаются решить вопросы, которые могут помешать такому долгожданному торжеству.

Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян перенес мальчишник

Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация, что Оганесян решил перенести свой мальчишник. Эту новость сообщил бывший участник «Дома-2» Андрей Денисов, которого также позвали на мероприятие.

Андрей вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, где рассказал поклонникам, что пока не знает, когда у его друга Иосифа состоится мальчишник, так как парень по неизвестной на то причине решил с этим мероприятием не торопиться.

Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян перенес мальчишник

Также Денисов добавил, что на данный момент ему сложно точно сказать, состоится ли мальчишник Оганесяна вообще, ведь будущие молодожены то и дело скандалят, а в последнее время даже начали драться.

Сейчас в Сети ходят сплетни, в которых говорится о том, что возлюбленный Черно и вовсе не желает жениться на ней, так как наконец-таки понял, что Александра не является той идеальной девушкой, о которой он так давно мечтал. Отметим, что в последнее время и некоторые участники «Дома-2» начали поговаривать о том, что Иосиф может отменить свадьбу в последний момент.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:09

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